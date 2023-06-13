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前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高

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前幕僚長：川普遭定罪、坐牢機會都非常高

記者顏伶如／即時報導
曾在川普(右)執政期間擔任白宮代理幕僚長的穆瓦尼(左)表示，川普被定罪及入獄的機會非常高。(美聯社資料照)
曾在川普(右)執政期間擔任白宮代理幕僚長的穆瓦尼(左)表示，川普被定罪及入獄的機會非常高。(美聯社資料照)

前總統川普遭控卸任後從白宮帶走機密檔案，面臨危害國家安全、觸犯間諜法、妨礙司法等重罪起訴，今天(13日)下午將在邁阿密聯邦法院過堂。川普執政期間的白宮代理幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)說，川普被定罪的機會極高，坐牢的機會同樣非常高。

根據媒體報導，遭到37項聯邦重罪起訴的川普，將向法院辯稱無罪。不過，穆瓦尼12日接受英國媒體GB新聞台(GB News)訪問時說，檢方提出強而有力的起訴，川普遭到法院定罪的機會極高。

相較於拜登總統、前副總統潘斯(Mike Pence)都分別被發現將機密文件帶到住家，穆瓦尼說，差別之處在於川普第一時間所作所為是企圖隱瞞。

穆瓦尼表示，如果川普的作法與拜登、潘斯一樣，機密檔案一被發現，就會立刻交回，「潘斯並沒有遭到起訴，拜登也不會遭到起訴」。

他說，類似案件的關鍵經常不是可能觸犯哪些犯罪，而是因為企圖干預、隱瞞而惹上麻煩；檢方掌握大量有關妨礙司法的證據，「所以出現定罪結果的機會極高，被判處有期徒刑的機會也很高」。

至於如果遭到定罪，川普可能被判坐牢幾年？穆瓦尼表示，以川普的年紀來看，其實差別不大，「我覺得將是最高刑期，如果把所有罪名的刑期加起來，最高可能坐牢超過500年，最低則要坐牢100年」。

穆瓦尼2017年2月起擔任白宮預算管理局(Office of Management and Budget，OMB)局長，2019年1月至2020年3月間擔任代理白宮幕僚長，後來轉任美國駐北愛爾蘭特使，直到2021年1月6日國會暴動發生後辭職。

川普 白宮 拜登

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