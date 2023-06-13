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「違反合約」福斯要求前主持人卡爾森收掉推特新節目

中央社／紐約12日綜合外電報導
福斯新聞前主持人卡爾森。（路透）
福斯新聞前主持人卡爾森。（路透）

美國媒體今天報導，福斯新聞（Fox News）已警告前旗下黃金時段節目主持人卡爾森（Tucker Carlson），指他離職後在社群媒體推特開新節目的舉動，已違反他與福斯新聞所簽合約。

美國新聞網站Axios和「紐約時報」（New York Times）報導，儘管卡爾森已於4月24日離開福斯新聞，但他仍受一份2024年12月31日到期的專屬合約所約束。

卡爾森的律師狄隆（Harmeet Dhillon）在推特（Twitter）上對相關報導作出回應說，他的「朋友和客戶」不會「被極左翼或福斯新聞所壓制」。

法新社聯繫福斯新聞時，對方未立即回應。

法新社報導，就在卡爾森遭福斯開除的前幾天，媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）旗下的福斯才以高達7億8750萬美元與Dominion投票系統公司（Dominion Voting Systems）達成誹謗案和解。

「塔克卡爾森今夜秀」（Tucker Carlson Tonight）埋怨從移民政策到槍枝管制等各項議題，並且大肆抨擊現代美國的自由主義趨勢。他的風格引發部分觀眾不滿，卻也將節目收視率推向有線電視前所未有的高度。

卡爾森在離開福斯數周後就宣布，他將在推特開節目。億萬富翁馬斯克（Elon Musk）已經致力讓推特成為受保守派歡迎的地方。

隨後，卡爾森在6月6日和8日上傳兩集新節目影片，其風格與他在福斯新聞節目的開場片段相同。

「塔克卡爾森今夜秀」曾是全美收視率最高的晚間新聞節目。在卡爾森離職後，福斯新聞5月收視率有所下降，但仍領先於微軟國家廣播公司（MSNBC）和美國有線電視新聞網（CNN）等競爭對手。

卡爾森在推特上擁有830萬追隨者，他發布的第1集影片觀看次數有1.15億次，而截至今天晚上為止，第2集影片觀看次數為5520萬次。 

推特 社群媒體 紐約時報

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