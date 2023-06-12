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傳中國將手伸入後院 布林肯：已減緩北京間諜活動

中央社╱華盛頓12日電
美國國務卿布林肯。(Getty Images)
美國國務卿布林肯。(Getty Images)

美國國務卿布林肯本周稍後將重啟訪問北京的行程，他今天表示，拜登政府已採取外交舉措，減緩中國在世界各地投射軍事力量的步調。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）上周引述美國官員的話報導，中國正在古巴對美國進行新的間諜活動，布林肯今天在記者會中被問到華府對此反應為何。

布林肯（Antony Blinken）表示，從古巴經營情報為北京企圖擴大全球影響力的計畫之一，自美國總統拜登2021年1月上任以來，美國政府為解決相關問題而採取的行動已有了結果；但布林肯並未具體說明這些成果。

布林肯說：「我方專家評估，我們的外交努力已減緩了中華人民共和國在此方面的進展。」

中國今天否認在古巴建立間諜基地。

布林肯還說，前總統川普政府知曉中國2019年在古巴升級情報蒐集設施，美國政府當時曾為解決這項問題付出努力，但「未取得足夠進展」。

布林肯表示，拜登政府官員透過簡報了解中國「正在擴大海外後勤、基地和情報蒐集設施，使其得以投射軍力至遠方」，而中國努力投射影響力的地區之一就包括在美國後院的古巴。

布林肯透露，拜登指示他的團隊採取更直接方式，包括向其他有意提供中國海外基地的國家表達關切，並與其交換訊息。

布林肯說：「自此之後，我們一直低調謹慎地採取相關行動，而根據我們的判斷，這些行動已出現成效。我無法詳述我方採取的每一舉措，但這一切戰略都始於外交。」 

布林肯 古巴 拜登

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