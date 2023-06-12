摩根大通與「淫魔」富豪艾普斯坦受害者婦女和解
華盛頓郵報報導，銀行代表與受害者律師12日宣布，摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank)遭控協助「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)生前剝削及性虐待婦女與少女一案，雙方已達成和解。
匿名受害者「一號無名氏珍」(Jane Doe 1號)去年向曼哈頓聯邦法院提告，指控摩根大通銀行協助艾普斯坦的性販賣運作，長達15年期間允許大量現金提款，包括艾普斯坦性犯罪事實被踢爆之後也一樣。
報導指出，「一號無名氏珍訴摩根大通銀行」(Jane Doe 1 v. JPMorgan Chase Bank)已經達成和解，至於和解金額目前則未公開。
摩根大通銀行發言人魏克斯勒(Patricia Wexler)發表聲明說：「兩造均同意和解最能符合各方利益，特別是曾經遭受艾普斯坦魔掌虐待的倖存者。」
「一號無名氏珍」提告之後，摩根大通銀行多名高層主管紛紛上法院宣誓作證，包括執行長戴蒙(Jamie Dimon)及財富管理部負責人歐朵思(Mary Erdoes)。前任執行長史戴利(Jes Staley)被指控在摩根大通銀行內部坦護艾普斯坦並幫艾普斯坦說話，訴訟期間也被約談。
另一方面，美屬維京群島檢察長2022年12月像曼哈頓聯邦法院提告，指控摩根大通對於艾普斯坦在小聖詹姆斯島(Little St. James Island)別墅的非法活動應該知情，卻未根據防止洗錢法規將犯行通報給主管機關。這起訴訟目前仍在聯邦法院進行中。
維京群島檢察長訴狀中寫道：「摩根大通知情卻故意忽略，以非法手段提供、操作仲介賣淫者與受害者收受款項，在艾普斯坦人口走私王國裡，摩根大通的服務對其運作與行動保密是不可或缺的。」
艾普斯坦生前與眾多富豪、政治人物、名人關係密切。2008年，艾普斯坦對兩項仲介少女賣淫的罪名認罪，2016年傳出企圖阻撓性醜聞的調查。2019年8月，面臨多項性剝削罪名起訴的艾普斯坦，被押時在獄中自殺身亡。
長達15年期間，艾普斯坦是摩根大通頂級金融客戶。艾普斯坦在2008年被定罪之後，摩根大通依然保持客戶關係，但有銀行職員對於與艾普斯坦繼續合作可能危害企業形象向上級提出警告。不過，摩根大通直到2013年才終止艾普斯坦的客戶身份。
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