摩根大通與「淫魔」富豪艾普斯坦受害者婦女和解

艾普斯坦。(美聯社資料照)

華盛頓郵報報導，銀行代表與受害者律師12日宣布，摩根大通 銀行(JPMorgan Chase Bank)遭控協助「淫魔」富豪艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)生前剝削及性虐待婦女與少女一案，雙方已達成和解。

匿名受害者「一號無名氏珍」(Jane Doe 1號)去年向曼哈頓 聯邦法院提告，指控摩根大通銀行協助艾普斯坦的性販賣運作，長達15年期間允許大量現金提款，包括艾普斯坦性犯罪事實被踢爆之後也一樣。

報導指出，「一號無名氏珍訴摩根大通銀行」(Jane Doe 1 v. JPMorgan Chase Bank)已經達成和解，至於和解金額目前則未公開。

摩根大通銀行發言人魏克斯勒(Patricia Wexler)發表聲明說：「兩造均同意和解最能符合各方利益，特別是曾經遭受艾普斯坦魔掌虐待的倖存者。」

「一號無名氏珍」提告之後，摩根大通銀行多名高層主管紛紛上法院宣誓作證，包括執行長戴蒙(Jamie Dimon)及財富管理部負責人歐朵思(Mary Erdoes)。前任執行長史戴利(Jes Staley)被指控在摩根大通銀行內部坦護艾普斯坦並幫艾普斯坦說話，訴訟期間也被約談。

另一方面，美屬維京群島檢察長2022年12月像曼哈頓聯邦法院提告，指控摩根大通對於艾普斯坦在小聖詹姆斯島(Little St. James Island)別墅的非法活動應該知情，卻未根據防止洗錢法規將犯行通報給主管機關。這起訴訟目前仍在聯邦法院進行中。

維京群島檢察長訴狀中寫道：「摩根大通知情卻故意忽略，以非法手段提供、操作仲介賣淫者與受害者收受款項，在艾普斯坦人口走私王國裡，摩根大通的服務對其運作與行動保密是不可或缺的。」

艾普斯坦生前與眾多富豪、政治人物、名人關係密切。2008年，艾普斯坦對兩項仲介少女賣淫的罪名認罪，2016年傳出企圖阻撓性醜聞的調查。2019年8月，面臨多項性剝削罪名起訴的艾普斯坦，被押時在獄中自殺身亡。