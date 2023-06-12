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3死3傷 馬里蘭首府 周末夜槍響 已逮捕1嫌

編譯俞仲慈／綜合11日電
馬里蘭州首府安納波利斯市一處住宅區11日晚間發生槍擊案，造成三人死亡、三人受傷。(美聯社)
馬里蘭州首府安納波利斯市一處住宅區11日晚間發生槍擊案，造成三人死亡、三人受傷。(美聯社)

馬里蘭州首府安納波利斯市(Annapolis)柏靈頓廣場(Paddington Place)1000街區，11日晚間發生槍擊案，造成三人死亡、三人受傷。

根據安納波利斯市警局表示，當地時間11日晚間8時左右，接獲槍擊報案，隨即趕往案發現場，也就是柏靈頓廣場1000街區一棟私人住宅，發現有三人已死亡，並將三名傷者緊急送醫急救，警方表示，六名受害者年齡從20多歲至50多歲不等，據了解，目前警方已經逮捕一名男性嫌疑人。

案發後，市長巴克利(Gavin Buckley)在第一時間召開新聞會強調：「今晚再次發生無意義的暴力事件，有人企圖使用槍枝來解決問題，這是我們社會做出最為荒謬的事情。」並對受害者表達哀悼：「我們為受害者家屬感到難過、傷心，任何事情都無法透過槍枝來解決。」

安納波利斯市警局局長傑克遜(Edward Jackson)向記者表示，槍擊案疑似「人際衝突」引起並強調：「我們仍在努力確認案情，我們仍在拼湊整起事件，我們還有很多工作有待執行。」

警方表示，該起槍擊案並未對當地治安構成威脅，但坦承對社區而言，發生槍擊事件相當不尋常，根據警方初步調查，案發現場當時正在舉行一場畢業派對，但確實行兇動機仍待調查，此外並未提供其他有關槍擊案的細節。

馬里蘭州首府安納波利斯市一處住宅區11日晚間發生槍擊案，造成三人死亡、三人受傷。...
馬里蘭州首府安納波利斯市一處住宅區11日晚間發生槍擊案，造成三人死亡、三人受傷。案發後大批警力趕抵現場。(美聯社)

槍擊 馬里蘭州

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