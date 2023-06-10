烏克蘭欲申請加盟 美國駐北約大使：當下不太可能獲邀

美國駐北約大使接受專訪時坦承，西方盟國不太可能在戰爭期間邀請烏克蘭加入，但仍在磋商措辭以表明他們對基輔當局的長期承諾。資料照片。路透

美國駐北大西洋公約組織大使史密斯（Julianne Smith）告訴POLITICO，西方盟國不太可能在戰爭期間邀請烏克蘭 加入，但仍在磋商措辭以表明他們對基輔當局的長期承諾。

烏克蘭總統澤倫斯基 最近幾周一直在懇求北約 領導人，讓他的國家踏上加盟的具體路徑。他也威脅，如果北約領導人無法提供承諾，就不會出席7月在立陶宛首都維爾紐斯舉行的年度峰會。

然而，史密斯大使在北約總部接受POLITICO訪問時承認，盟國此刻無法邀請基輔加盟，「我認為盟國現在達成一致，當他們正在進行一場全面戰爭的時候，適當邀請的可能性不大」。

不過，史密斯大使堅稱北約仍然希望基輔當局得到訊息，即他們長遠是跟飽受戰爭蹂躪的烏克蘭同在，並且正試著想辦法在維爾紐斯峰會展示出來，「如果澤倫斯基總統親自前來的話，我們想用行動跟他示意，我們十分關心跟烏克蘭建立長期關係，尋求方法承認…他們所取得的一切成就。我們的支持不會消退，我們也不會分心」。

據報導，北約目前正為烏克蘭制訂一個兩部分組成的包裹方案，一部分側重於實際援助，特別是幫助烏軍採用西方軍事標準，另外一部分則是棘手的政治問題，也就是圍繞烏克蘭申請加盟要使用何種措辭。