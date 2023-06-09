紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應

據傳川普團隊已經聯繫好與川普交情密切的共和黨友人幫忙發聲。(路透)

紐約時報9日報導，兩名知情人士說，前總統川普 8日與核心幕僚聚集在新澤西州貝明斯特(Bedminster)川普全國高爾夫球俱樂部(Trump National Golf Club)渡假小屋旁邊辦公室，晚間7時左右接到律師打電話告知「密件門」案已被起訴。在不到三個月的期間裡，這是川普第二次遭到犯罪起訴，兩者不同之處在於，曼哈頓檢察官起訴「封口費」案是在紐約州州級法院，這次案件則是聯邦層級。

紐約時報報導，有過之前遭到起訴的經驗之後，川普、幕僚及盟友這回接到起訴消息的第一時間，立即啟動政治機器以及募款運作。

到了7時21分，川普已經擬妥聲明並上傳自創社群 平台「真實社群」(Truth Social)，福斯新聞網(Fox News)、MSNBC新聞頻道、美國有線電視新聞網(CNN)等主流媒體馬上在晚間節目中插撥川普遭到起訴的快報。川普聲明中除了抨擊拜登政府與民主黨，還透露重要細節：周二下午將赴邁阿密法院出庭。

一輛電視轉播車旋即抵達貝明斯特，以便川普律師可以上電視受訪。聯邦檢察官出身的川普律師特拉斯提(James Trusty)也接受CNN專訪，說明起訴罪名。

報導指出，三名川普律師5日與司法部官員見面之後，川普陣營就開始討論「密件門」案很能很快就會遭到起訴。川普團隊預錄了一段川普對遭到起訴的談話影片，背景是前總統羅斯福與德意志皇帝威廉二世(Kaiser Wilhelm II)的肖像畫。這段影片在川普宣布起訴消息的一小時半之後，便在「真實社群」發布。川普在影片中說，遭到起訴證明了美國正在走下坡，自稱是個「無辜的男人」。

川普團隊已經聯繫好與川普交情密切的共和黨友人幫忙發聲，眾院 司法委員會主席、俄亥俄州聯邦眾議員喬登(Jim Jordan)第一時間便在推特發文寫道：「美國悲哀的一天，天佑川普總統。」眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)則發表聲明說，共和黨眾議員將針對公然將權力武器化的行徑究責到底。

報導指出，川普政治幕僚已經籌備數周，準備把聯邦罪名起訴發揮最大炒作，做為向支持者號召募款的動能。川普接到起訴消息的不到一小時裡，競選團隊已經在晚間7時45分發出第一波募款電郵，信件開頭便寫著：「我們眼睜睜目睹著我們的共和國正在死亡。」