聖嬰現象來了 今年可能特別強 商品行情料將劇烈波動

國家海洋暨大氣總署(NOAA)8日宣告,聖嬰現象(El Nino)已到來,預料將在冬季持續增強,而且這次特別強的機率高於平均。聖嬰現象所引發的劇烈天氣變化,預料將導致大宗商品大幅震盪。

NOAA氣象預測中心發布的通知指出「聖嬰現象情況已存在,預料將在北半球冬季持續增強。」

El Niño conditions are present and are expected to gradually strengthen into the Northern Hemisphere winter 2023-24. An #ElNino Advisory is now in effect. https://t.co/5zlzaZ0D9Z pic.twitter.com/KEkExCC3Hc