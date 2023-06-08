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底特律6歲男童家中玩槍 對1歲弟連開2槍

編譯周芳苑／綜合8日電
密西根州州長惠特默今年4月簽署法案，要求槍枝所有人知道有未成年人在場或可能在場時，必須將槍枝鎖在貯存盒或箱子裡，以免造成意外；但該法案要到明年才生效。(美聯社)
密西根州州長惠特默今年4月簽署法案，要求槍枝所有人知道有未成年人在場或可能在場時，必須將槍枝鎖在貯存盒或箱子裡，以免造成意外；但該法案要到明年才生效。(美聯社)

底特律7日發生幼童槍擊意外，一名六歲男童在家裡發現一支上膛的手槍，持槍對著坐在嬰兒座椅裡的一歲弟弟開了兩槍，小男嬰中槍後，很幸運地存活下來。

意外發生在7日晚間7時42分，當時小男嬰坐在嬰兒座椅裡，六歲哥哥拿起家裡一把裝滿子彈的未登記手槍朝著弟弟開槍，一槍穿過臉頰、另一槍穿過左肩。8日早晨，中槍的男嬰仍在醫院接受治療。

底特律警察局助理局長菲茨杰拉德(Charles Fitzgerald)認為，這起槍擊事件是「可預防的」，敦促有槍枝的家庭務必將這些致命武器放置於安全地點；他說，這次真的非常非常幸運，小男嬰死裡逃生。

目前警方尚未拘留任何人，菲茨杰拉德表示，有關人員正申請搜索令以便調查發生事件的房屋，後續調查只要有任何發現，都將向韋恩郡檢察官辦公室(Wayne County Prosecutor's Office)報告，並根據調查評估是否進一步提出任何指控。

警方表示，槍擊事件發生時，孩子的父親正在後院打理圍籬，孩子的母親正在拜訪同條街上鄰居朋友。事發後，父母雙方都配合警方調查。

兒童槍擊一直是底特律眾人關注的議題，密西根州州長惠特默(Gretchen Whitmer)4月簽署一項法案，要求槍枝所有人在合理知道未成年人在場或可能在場時，必須將槍枝鎖在貯存盒或箱子裡，以免造成意外；該法案將於2024年生效。

菲茨杰拉德說，已多次強調確保槍枝放安全放置，每一把槍都可上鎖、有安全機制、家裡有很高的櫃子，有太多方式可避免小孩持槍射擊。

槍擊 警察 密西根州

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