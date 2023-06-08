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YouTube視頻博主罹癌 驚喜收到拜登來信問候

世界新聞網／即時報導
YouTube視頻博主格林(Hank Green)公布罹癌消息之後收到總統拜登的問候信。(截取自格林推特@hankgreen)
YouTube視頻博主格林(Hank Green)公布罹癌消息之後收到總統拜登的問候信。(截取自格林推特@hankgreen)

在YouTube上有367萬追蹤者的視頻帳號「vlogbrothers」博主兩兄弟之一的漢克格林(Hank Green)近日在推特分享，自己最近收到了總統拜登的親筆簽名信，問候自己身體情況。

漢克格林和他的哥哥約翰格林(John Green)共同經營「vlogbrothers」頻道，視頻多為科學教育內容。格林5月份在YouTube發布視頻「我得癌症了」，向訂閱者坦白自己生病的消息，坦誠自己被診斷出霍奇金淋巴瘤(Hodgkin’s Lymphoma)，一種影響淋巴系統抵抗疾病的癌症。但同時他也向觀眾解釋，這是可以治癒的一種癌症，並且自己很快會開始接受化療。

7日，在收信時，格林意外發現一封從白宮寄出的信，來自拜登總統。

「親愛的漢克，

聽聞你正在經歷難關，我感到十分抱歉。雖然每個人跟癌症的鬥爭史都不一樣，但吉兒和我都知道，這對你和愛你的人來說會多困難。但你要知道，你並不孤單。我會為你禱告。要堅強，保持信念。」

格林在推特發布了這封信的照片，並寫道「謝啦，喬」。

拜登長子波‧拜登(Beau Biden)在2015年因為腦癌去世，終年46歲。

拜登 推特

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