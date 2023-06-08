我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市霧霾持續 教育局緊急通知：高中明天改網課

當這3種情況出現 你應該停用信用卡

共和黨參議員保羅杯葛 台灣租稅協定法案延審

中央社華盛頓8日專電
共和黨籍參議員保羅(中)。(歐新社資料照)
共和黨籍參議員保羅(中)。(歐新社資料照)

參議院外委會原定今天審議「台灣租稅協定法案」，但由於共和黨籍參議員保羅杯葛，被迫延審。但法案提案人、外委會主席梅南德茲表示，有信心法案會獲兩黨強健支持。

參議院外委會今天上午召開工作會議，審議多項法案與外交人事案，其中包括由參院兩黨外交領袖共同提出、授權美國政府與台灣洽簽租稅協定的「台灣租稅協定法案」（Taiwan Tax Agreement Act）。

法案提案人之一、參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）會後接受媒體訪問時，不避諱直接點名共和黨籍參議員保羅（Rand Paul），指只有他一人對法案有意見，但外委會任何一名成員都有擱置法案的權利。

不過，梅南德茲仍對法案的通過具有信心。他說，此議題在下場工作會議前就會被提出，預期法案將獲得兩黨強健支持。

據了解，賦予任何單一成員杯葛議案的權利，是參院外委會長年作法，任何遭擱置法案需至少延至下場工作會議審議。保羅未在今天會議上說明反對「台灣租稅協定法案」的理由。

隨台美雙邊貿易日益熱絡，國會近來頻頻拋出支持台美洽簽租稅協定的法案或決議案，以解決雙重課稅問題，而「台灣租稅協定法案」就是其中之一。

法案授權總統透過美國在台協會（AIT）與台灣洽簽租稅協定。協商啟動至少15天前須通知國會，協商完成後30天內須將協定送交國會，待參、眾兩院通過共同決議（concurrent resolution）予以核准即算生效。

法案指出，美國與全球65個「司法管轄區」（jurisdiction）簽有租稅協定，台灣作為美國前幾大貿易夥伴及全球重要經濟體，加上其戰略重要性及面臨日益嚴重中國威脅，美國應進一步強化與台灣的經濟關係。

法案表示，美台若簽署租稅協定，將在促進雙邊投資貿易、強化雙邊關係上扮演關鍵角色，且能鼓勵其他國家增進與台灣的經濟連結。

參議院 參院 共和黨

上一則

報告：Instagram淪為販售兒童性虐待內容最重要平台

下一則

YouTube視頻博主罹癌 驚喜收到拜登來信問候

延伸閱讀

NBA／「無冠魔咒」殃及家人 太陽保羅：女兒被同學笑

NBA／「無冠魔咒」殃及家人 太陽保羅：女兒被同學笑
NBA／保羅下季合約非全額保障 續留太陽機會仍高

NBA／保羅下季合約非全額保障 續留太陽機會仍高
州檢察長彈劾案 8月28日前開審

州檢察長彈劾案 8月28日前開審
債限壓力到麥康諾…共和黨至少10到20席支持 參院才能過關

債限壓力到麥康諾…共和黨至少10到20席支持 參院才能過關

熱門新聞

拜登總統在空軍學院畢業典禮講台上摔倒。(擷自推特)

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

2023-06-01 15:40
搜救人員4日到維吉尼亞州山區尋找墜毀的小飛機。（美聯社）

侵犯華府空域飛機墜毀山區 機上4人無人生還 F-16升空音爆嚇壞民眾

2023-06-05 05:23
美國當局4日緊急出動戰鬥機攔截一架「侵犯華盛頓特區領空且毫不知情」的小飛機，戰鬥機緊急升空產生的音爆更引發大量民眾通報，而有關這架飛機的相關案情也陸續曝光。(美聯社)

女兒和孫女都在機上 侵犯華府領空飛機主人：恐怕凶多吉少

2023-06-05 01:44
知名運動休閒品牌Lululemon位於喬治亞州皮奇特里科納斯(Peachtree Corners)的分店，今年4月底遭遇兩名戴著口罩的男子上門公然行搶(非事發店鋪)。(Getty Images)

Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員

2023-06-07 09:19
美國一位「吹哨者」前情報官員聲稱政府擁有「完整或局部完整」的外星載具，資訊正遭人非法向國會隱瞞，並聲稱自己把相關機密資訊移交給國會時遭到報復。資料照片。（Getty Images）

「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器

2023-06-07 07:33
全美23個主要都會區當中，奧斯汀在疫情發生前兩年人口增加最多，過去連續四季的人口成長同樣位居第一。(Getty Images)

美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退

2023-06-06 09:20

超人氣

更多 >
紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日

紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日
父女、兄妹、母子全亂倫 台婦詭辯「性教育」

父女、兄妹、母子全亂倫 台婦詭辯「性教育」
街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？

街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？
中國經濟步日本後塵墜入「失落十年」？美坐等揀便宜

中國經濟步日本後塵墜入「失落十年」？美坐等揀便宜
紐約空氣明日好轉？氣象局：外出最好戴這種口罩

紐約空氣明日好轉？氣象局：外出最好戴這種口罩