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選過總統 傳媒大亨、保守派基督教布道家羅伯森93歲逝世

中央社華盛頓8日綜合外電報導
傳媒大亨、知名保守派基督教布道家羅伯森逝世，享耆壽93歲。(美聯社)
傳媒大亨、知名保守派基督教布道家羅伯森逝世，享耆壽93歲。(美聯社)

基督教廣播網在聲明中表示，美國傳媒大亨、知名保守派基督教布道家羅伯森（Pat Robertson）今天在維吉尼亞州維吉尼亞灘的家中過世，享耆壽93歲。

基督教廣播網（Christian Broadcasting Network, CBN）宣布羅伯森的死訊，但沒有公開死因。羅伯森長期擔任電視節目主持人，且曾經競選過總統。

他於1989年創辦的基督教聯盟（Christian Coalition）在1990年代成為主要的政治力量，透過基層活動動員保守派選民，對共和黨有相當大的影響力。

羅伯森主持的談話性節目「700俱樂部」（The 700 Club）於1966年開播至今，他在節目中的形象慈祥和善，擅長利用媒體宣傳基督教正確的價值觀，包括他的反同性戀、反自由派的理想。

羅伯森還因經常拋出驚人言論而為人知曉，這些言論甚至激起美國長達數十年的文化戰爭。

2001年，羅伯森的夥伴法威爾（Jerry Falwell）說會發生911恐怖攻擊事件，是因為美國容忍女同性戀、男同性戀和墮胎者，觸怒了上帝，羅伯森因為同意他的說法而招致批評。

基督教聯盟在墮胎和政教分離等道德和宗教議題上向國會和白宮施壓，羅伯森於2001年辭去主席的職務。

羅伯森1988年在共和黨內的總統候選人初選失利，但他繼續發揮重要影響力，為共和黨候選人贏得保守派支持。

基督教福音派運動成為支持川普的重要基礎，幫助將他送進白宮。在川普贏得總統大選後，曾經上羅伯森的節目接受訪問。

共和黨 同性戀 維吉尼亞州

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