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別外出…乾燥天氣加劇空汙 大華府空氣拉紫色警報

記者張筠／華盛頓即時報導
氣象和公衛學者建議民眾待在室內，避免空氣汙染危害健康。（美聯社）
氣象和公衛學者建議民眾待在室內，避免空氣汙染危害健康。（美聯社）

加拿大森林大火造成的空氣汙染跨越國境，導致美東許多地區空氣品質急速下降，大華府地區8日也面臨20年來最嚴重的空氣汙染，拉響空氣「紫色警報」(Code Purple)，呼籲有心臟或肺部疾病、年長者、兒童和青少年避免戶外活動，普通民眾也儘量待在室內，華府國家動物園(National Zoo)8日也因空氣汙染嚴重而關閉。

由馬州、維州、華府聯合成立的非營利機構「華盛頓都會區政府委員會」(Metropolitan Washington Council of Governments)，8日對整個大華府地區發布空氣質量紫色警報，建議民眾待在室內，避免在室外有劇烈運動。

空氣品質指標(Air Quality Index, AQI)專門用於衡量空氣清潔程度以及對民眾健康的影響，根據AirNow，優良(Good)指數為0到50，意為基本無空氣汙染，對健康無風險，屬於綠色等級；中等(moderate)指標為黃色，指數在51到100，空氣品質良好，但可能對免疫力較弱或特別敏感的人群有風險；橘色意為空氣品質對敏感人群不健康，指數在101至150，此階段一般民眾的健康仍不受威脅。

紅色等級為空氣「不健康」(unhealthy)，指數在151至200，部分戶外活動可能對健康有風險，敏感人群在戶外久了可能會有較嚴重的不良反應；紫色警報為空氣「非常不健康」，指數在201到300，空氣品質對所有人的健康都有危害；最嚴重的為栗色(maroon)等級，空氣品質對人體健康「很危險」(hazardous)，屬於公衛緊急狀況。

馬州過敏醫生施萊伯(Rachel Schreiber)說，目前最明智的作法就是待在室內，大華府許多地區的公校近兩日暫停學生的所有戶外活動，馬州喬治王子郡(Prince George’s County)、蒙郡(Montgomery County)等地也取消所有公園及戶外文娛場所的項目，建議民眾待在家中，華府國家動物園也因空氣品質太差而關閉。

馬里蘭大學大氣和海洋學者狄克森(Russell Dickerson)說，加拿大的山火太大太烈，產生一種特殊的「火積雲」(pyrocumulus)，滿是煙霧的空氣上升到大氣層高處，該區域讓煙霧存在更久，且會隨風飄到很遠的地方。

氣象學者約翰森(Veronica Johnson)說，上次華府面臨紅色等級以上的空氣警報是2018年，當時是因臭氧(ozone)汙染；2023年截至目前，華府共有六天面臨空氣品質橙色預警，此數量是2022年的兩倍。

狄克森說，乾燥的天氣會加重空氣汙染問題，大華府近期天氣較乾，部分地區有中度乾旱的跡象，「若加拿大魁北克(Quebec)或附近地區有降雨，我們就不至於面臨這麼嚴重的空氣汙染。」

AQI衡量空氣清潔程度以及對民眾健康的影響，目前大華府空氣品質屬於紫色「非常不健...
AQI衡量空氣清潔程度以及對民眾健康的影響，目前大華府空氣品質屬於紫色「非常不健康」等級。（取自AirNow網站）
「紫色警報」意為空氣品質對人體非常不健康，醫療學者建議民眾避免戶外劇烈運動。（美...
「紫色警報」意為空氣品質對人體非常不健康，醫療學者建議民眾避免戶外劇烈運動。（美聯社）
大華府地區8日全面拉響空氣紫色警報，圖為被灰濛濛天空籠罩的華盛頓紀念碑。（美聯社...
大華府地區8日全面拉響空氣紫色警報，圖為被灰濛濛天空籠罩的華盛頓紀念碑。（美聯社）

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