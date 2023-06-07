我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA總冠軍／約柯奇超級大三元寫紀錄 金塊G3滅火要回領先

中國經濟步日本後塵墜入「失落十年」？美坐等揀便宜

PGA、LIV鷸蚌相爭後合併收場 川普家族企業漁翁得利

記者胡玉立／即時報導
LIV職業高爾夫巡迴賽和美國職業高爾夫巡迴賽合併後，將有更多比賽在川普集團的高球場舉行。圖為5月28日LIV巡迴賽在華府川普國家高球俱樂部閉幕時，球員和桿弟噴香檳慶祝。(美聯社)
LIV職業高爾夫巡迴賽和美國職業高爾夫巡迴賽合併後，將有更多比賽在川普集團的高球場舉行。圖為5月28日LIV巡迴賽在華府川普國家高球俱樂部閉幕時，球員和桿弟噴香檳慶祝。(美聯社)

職業高爾夫球界鷸蚌相爭，6日以合併收場；紐約時報報導，若要追問誰是得利的「漁翁」，不能不提到前總統川普和他的家族企業，因為未來將有更多重大職業高球賽事在國內外的川普高球場舉行；如此結果，再度證明川普與沙烏地阿拉伯王室關係密切。

沙國官方基金「公共投資基金」(Public Investment Fund，PIF)是LIV職業高爾夫巡迴賽(LIV Golf)主要資金來源；打從LIV自2021年成立以來，即持續面臨強烈道德審查和政治批評，並在美國和英國遭到美國職業高爾夫巡迴賽(PGA Tour)的抵制與杯葛；唯獨川普家族及其球場與LIV結盟。

川普與LIV相互取暖，其來有自。

2021年1月6日國會大廈暴亂事件發生後幾天，美國職業高爾夫球員協會 (Professional Golfers' Association of America)即宣布取消原訂2022年在新澤西州貝明斯特(Bedminster)川普全國高爾夫球俱樂部(Trump National Golf Club)舉行的錦標賽。LIV身為PGA Tour勁敵，遂成為川普家族重返稀有世界錦標賽的「門票」；LIV去年和今年都選擇在川普球場舉辦賽事。但賽事遭到部分美國高球界菁英好手的抵制杯葛。

川普入主白宮時，即與沙國王室關係非比尋常；他任內首次出訪即是前往沙國首都利雅德，受到盛情款待。川普卸任後，沙國「公共投資基金」持續投資川普女婿庫許納(Jared Kushner)設立的基金，還投資了10億元給前川普政府財政部長米努勒(Steven Mnuchin)的公司。

紐約時報分析指出，PGA Tour和LIV合併新集團後，將加劇外界對川普的質疑和潛在利益衝突；因為他正再次競選白宮大位，且與外國政府實體有業務往來。調查川普處理機密文件案的司法部已向川普集團發出傳票，要求取得川普與LIV交易有關的紀錄。

至於川普對職業高球界大合併有何看法？早在去年7月LIV首度在川普球場舉行比賽前，川普即預測PGA Tour與LIV終將合併，暗指忠於PGA美巡賽的球員犯下財務錯誤，最多只會得到PGA一聲「謝謝」，將「在不可避免的合併到來時，付出巨大代價」。

6日合併消息宣布後，各界意外震驚，但川普在他社群媒體平台Truth Social寫道：「來自LIV Golf的好消息。對美好的高爾夫世界來說，這是美麗又迷人的巨大交易。」

前總統川普5月23日與沙國官方基金「公共投資基金」總監亞西爾-魯馬揚，在華府的L...
前總統川普5月23日與沙國官方基金「公共投資基金」總監亞西爾-魯馬揚，在華府的LIVl巡迴賽中第一回合交談。(路透)

▼PGA與LIV合併 沙烏地的進擊？

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

川普 高球 投資

上一則

每11分鐘就1人命喪槍口 美槍枝死亡案例連2年創新高

延伸閱讀

共和黨初選誰贏？49%富豪看好川普 僅28%挺德桑提斯

共和黨初選誰贏？49%富豪看好川普 僅28%挺德桑提斯
心腹變對手 克利斯蒂宣布參選總統 鬥垮川普拯救共和黨

心腹變對手 克利斯蒂宣布參選總統 鬥垮川普拯救共和黨
克利斯蒂宣布參選總統 川普盟友變對手喊話「鬥川救黨」

克利斯蒂宣布參選總統 川普盟友變對手喊話「鬥川救黨」
新罕州長放棄參選總統：共和黨愈多人角逐 對川普愈有利

新罕州長放棄參選總統：共和黨愈多人角逐 對川普愈有利

熱門新聞

拜登總統在空軍學院畢業典禮講台上摔倒。(擷自推特)

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

2023-06-01 15:40
搜救人員4日到維吉尼亞州山區尋找墜毀的小飛機。（美聯社）

侵犯華府空域飛機墜毀山區 機上4人無人生還 F-16升空音爆嚇壞民眾

2023-06-05 05:23
路易斯安納州New Iberia鎮上一家Arby's連鎖餐廳發生駭人慘案，亞裔女經理被發現凍死於該餐廳的冷凍庫。(Getty Images)

Arby's亞裔經理凍死餐廳冷凍庫 門上有血印 家人提告

2023-05-31 14:28
美國當局4日緊急出動戰鬥機攔截一架「侵犯華盛頓特區領空且毫不知情」的小飛機，戰鬥機緊急升空產生的音爆更引發大量民眾通報，而有關這架飛機的相關案情也陸續曝光。(美聯社)

女兒和孫女都在機上 侵犯華府領空飛機主人：恐怕凶多吉少

2023-06-05 01:44
知名運動休閒品牌Lululemon位於喬治亞州皮奇特里科納斯(Peachtree Corners)的分店，今年4月底遭遇兩名戴著口罩的男子上門公然行搶(非事發店鋪)。(Getty Images)

Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員

2023-06-07 09:19
美國一位「吹哨者」前情報官員聲稱政府擁有「完整或局部完整」的外星載具，資訊正遭人非法向國會隱瞞，並聲稱自己把相關機密資訊移交給國會時遭到報復。資料照片。（Getty Images）

「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器

2023-06-07 07:33

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害

紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害
紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日

紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日
好市多冷凍餐 營養師推薦：這8種最健康

好市多冷凍餐 營養師推薦：這8種最健康
Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員

Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員
「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器

「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器