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LA家長當街打群架 只因學區要設同志驕傲月

從小被霸凌 她甩肉238磅變辣妹 卻喊後悔：性生活毀了

聯合新聞網／即時報導
女子甩肉238磅，卻抱怨減肥「毀了性生活」。（美聯社）
女子甩肉238磅，卻抱怨減肥「毀了性生活」。（美聯社）

阿拉巴馬州一名女子過去曾經胖到392磅（約177.8公斤），從小到大因為體重問題常被同學霸凌欺負。兩年前她成功減肥，瘦掉238多磅（約108公斤），但她不但不滿意，反而還抱怨減肥「毀了她的性生活」。

據「紐約郵報」（New York Post）報導，36歲的史嘉蕾（Scarlet Corsi）從小到大一直都胖胖的。小時候同學會故意絆倒她，或是在她跑步時大喊：「跑起來！胖子！」，有些人甚至還惡毒地說她應該把自己吃胖到死掉，這樣其他人才不用再看到她。

經歷這樣的霸凌，史嘉蕾變得更依賴食物，希望能用食物填補她被孤立的空虛感。2018年史嘉蕾的母親去世，她變得更暴飲暴食，光是汽水每天就要喝12罐。

當時她去環球影城玩，卻因為太胖坐不下遊樂設施遭眾人取笑，她當時哭著跑走，便決定在隔年接受胃袖狀切除手術。手術後她開始改變飲食，現在非常注重營養比例，也一路減掉238磅，不過現在的她卻仍對自己不滿意。

史嘉蕾說，瘦下來以後她的身上有重達28磅（約13公斤）的贅皮，她感覺自己只是「從一個怪物變成另一種怪物」。這麼多贅皮已經嚴重影響她的生活，史嘉蕾說自己現在根本沒辦法享受跟男友有親密關係，因為她不論用什麼姿勢都有贅皮垂下來，還會因為晃動發出皮膚拍打的聲音。

現在為了籌措移除贅皮的手術費用，史嘉蕾不但創了成人社群平台OnlyFans帳號，也設立了募資平台。她強調，動贅皮手術不是為了好看而已，贅皮已經讓她無法彎腰或坐直，希望能夠籌到足夠的錢動手術，真正感受有自信的感覺。

手術 霸凌 阿拉巴馬州

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