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Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員

記者顏伶如／即時報導
知名運動休閒品牌Lululemon位於喬治亞州皮奇特里科納斯(Peachtree Corners)的分店，今年4月底遭遇兩名戴著口罩的男子上門公然行搶(非事發店鋪)。(Getty Images)
知名運動休閒品牌Lululemon位於喬治亞州皮奇特里科納斯(Peachtree Corners)的分店，今年4月底遭遇兩名戴著口罩的男子上門公然行搶(非事發店鋪)。(Getty Images)

知名運動休閒品牌Lululemon位於喬治亞州皮奇特里科納斯(Peachtree Corners)的分店，今年4月底遭遇兩名戴著口罩的男子上門公然行搶，設法阻止竊賊的兩名店員事發後遭到開除，引發爭議。Lululemon執行長麥唐納(Calvin McDonald)日前接受CNBC新聞頻道專訪時說，開除店員的決策不會改變，因為店員違反了人身安全至上的規定。

麥唐納2日接受CNBC新聞頻道專訪時表示，Lululemon對於如何因應竊案訂有零容忍政策(zero-tolerance policy)，並且對員工加強訓練，「為什麼呢？因為我們把我們工作團隊及顧客的人身安全擺在至高無上的地位」。至於分店遭搶的損失，麥唐納說：「那些只是商品而已。」

麥唐納說，兩名想要阻止行竊的店員是在知道規定的情況下違規，包括在搶匪逃跑之後還追出分店。

美國有線電視新聞網(CNN)報導，搶案發生後共有三名男子遭到逮捕。

Lululemon在6日對CNN發表聲明重申，Lululemon對於店員可能導致自己或他人面臨傷害的干預行為，訂有「絕對的零容忍政策」。聲明中表示，不管任何數量的商品，都不值得員工拿生命冒險；兩名員工在事發當時其實可以根據規定打911電話報警即可，卻採取讓自己與他人可能受到傷害的行動。

Lululemon開除兩名店員的消息傳出之後，引發保守派媒體質疑竟然對想要抵抗搶劫的店員祭除處罰。

佛羅里達大學(University of Florida)犯罪學家海耶斯(Read Hayes)說，類似狀況如何拿捏，有著非常微妙的分寸。海耶斯是零售業防損研究委員會(Loss Prevention Research Council)主席，委員會成員包括沃爾瑪(Walmart)、目標百貨(Target)、家得寶(Home Depot)、蓋普(Gap)等知名零售業者。

海耶斯說，商店發生竊案時，店員面對的可能是非常兇狠的暴力份子，零售業者發生過員工為了干預竊賊而喪命的案例。

海耶斯指出，如今業者面臨針對零售商店而來的組織型犯罪，不肖人士前往特定地點偷竊特定商品然後轉賣銷贓，竊得物品通常透過網路、社區小型商店或市集(street fairs)脫手。

零售業 目標百貨 喬治亞州

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