維州6歲童槍傷老師案 母再被控2罪
維吉尼亞州紐波特紐斯市(Newport News)一名六歲男童，今年1月在課堂上用母親的合法槍枝開槍射傷老師，男童母親泰勒(Deja Taylor)繼遭大陪審團(grand jury)控「忽視兒童」等重罪後，將再遭控違法持有受管制槍枝，以及購槍時提供虛假陳述兩項聯邦罪名。
根據維州檢察官吉溫(Howard Gwynn)，25歲的泰勒稍早於4月已遭起訴，並面臨「忽視兒童」的重罪指控，以及危險存放武器而危害兒童的輕罪指控。
泰勒在事發後已經公開向受傷老師道歉，並表示兒子能取得槍枝是她的責任，但堅稱不清楚他到底是如何拿到槍枝的。
法院預計在8月15日開庭審理此案。泰勒代表律師艾倫森(James Ellenson)5日表示，根據與檢察官的協議，泰勒將對聯邦罪名認罪。他指出，協議詳細內容預計會在兩周後出爐，屆時泰勒將會認罪。
根據聯邦起訴文件，泰勒2022年購買一把Taurus 9毫米手槍時，在簽署規定聯邦文件時，對於自己有吸食大麻一事說謊。「她當時心知肚明，自己曾非法吸食大麻，」文件指出。
根據聯邦指導方針，大麻並不合法，但維州允與21歲以上醫療患者和非醫療用戶使用大麻。
泰勒的六歲兒子1月6日持槍上學，並在課堂上對25歲教師澤溫爾(Abby Zwerner)開槍，造成澤溫爾手部與胸部上方中彈受重傷。
檢察官表示，犯案男童年齡太小，無法理解法律制度、作案動機、罪名等概念或內容，也無法充分配合律師，且他的家人也曾表示開槍學童有殘障，學校官員也證實他曾有暴力行為，多年前還有掐幼兒園老師、威脅同學等危險行為，因此不會起訴男童。
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