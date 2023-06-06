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白卡重審 關卡重重…不少人恐遭剔除 把握90天申訴期

記者顏伶如／即時報導
最新數據顯示，賓州恢復醫療補助計畫登記參加的第一個月裡，完成手續的13萬7611人中，約32%將失去參加資格。(Getty Images)
最新數據顯示，賓州恢復醫療補助計畫登記參加的第一個月裡，完成手續的13萬7611人中，約32%將失去參加資格。(Getty Images)

2020年3月之後，受到疫情影響，俗稱「白卡」的醫療補助計畫(Medicaid)參加者並不需要重新辦理登記，直到今年4月開始必須恢復接受參加資格審查。

負責賓州白卡計畫的賓州衛生廳公布最新數據顯示，恢復白卡登記參加的第一個月裡，完成手續的13萬7611名賓州居民當中，約有32%將失去參加資格，大約為4萬3546人。參加資格不符的原因則因為收入過高，或者登記過程發生手續失誤，例如沒有交回某些文件等。

健保權益倡議專家寇特妮‧布拉格(Courtney Bragg)指出，根據非營利醫療研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation， KFF)估計，符合白卡參加條件的民眾當中，約有半數仍將失去資格。她說，如此狀況令人憂心。

布拉格指出，白卡參加者如果要繼續擁有保險，手續相當複雜難懂，必須通過層層關卡。

賓州衛生廳代理廳長薇拉瑞‧艾庫許(Valerie A. Arkoosh)上周在州政府健保交易平台Pennie董事會會議上說，收到喪失參加白卡資格通知的4萬3546人當中，最後有多少民眾真的失去保險，目前無法確知。

根據規定，民眾收到通知後有90天時間可以提出上訴。重新辦理參加白卡的特別登記期為120天。

賓州健保交易平台Pennie發言人3日表示，從白卡轉到Pennie參加保險的賓州家庭當中，約有半數購買的健保方案保費每個月不到50元，另外有20%家庭每個月保費甚至不到1元。

根據疫情期間規定，各州政府不得將白卡參加者剔除，除非居民搬至別州等少數例外狀況。在賓州，受到疫情期間白卡參加資格放寬的影響，有130萬人因此保住白卡資格。根據統計，疫情發生以來，賓州白卡參加人數累計已達370萬人。

白卡 賓州 疫情

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