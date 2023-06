世界OnAir／十年空服員怎麼看國泰語言歧視事件？

Xixi曾在斯里蘭卡航空擔任空中翻譯七年。由於斯里蘭卡航空局規定不能招聘外國籍空服員,所以Xixi的職稱叫「空中翻譯」,提供除了安全範疇工作之外的一切空中服務。(xixi提供)

幾周前,聽聞國泰傳出空服員歧視 非英語乘客的事件,宋xixi坦言「一點都不意外」。Xixi自己從事空服行業也已經步入第十年,也曾經乘坐過國泰航空的飛機,並有過相似的不舒服的體驗。她預言這件事情的影響可能很深遠,「飛去香港 的航班那麼多,以後大家可能不一定選國泰了。起碼我自己是不會選了。」

事情的起因是有網友在社群平台小紅書 上分享經歷,表示自己5月21日搭乘從成都飛往香港的國泰航班,意外發現空服員之間聊天時用英語和粵語議論乘客的英語水平,包括說到「If you cannot speak blanket, you cannot have it(如果你不會說毛毯的英文, 那你就不配有毛毯)」、「Carpet is on the floor(地毯是在地上的)」。這段討論被網友錄音下來發上網後,一時間引起軒然大波——許多網友紛紛分享自己乘坐國泰時的不好經驗,表示國泰航空歧視說國語的乘客已經不是新鮮事。事件發酵後,國泰航空進行了多次道歉,事件甚至驚動到香港特首公開指責,隨後三名涉事空服員也被解雇。

Xixi在尼羅河。(xixi提供)

Xixi曾經擔任斯里蘭卡航空的空中翻譯七年之久,她表示根據經驗,起飛和落地點語言若不同,一定會安排分別語言的空服員;如果飛往中國,就算不會中文,空服員都會主動去學習比較基本的高頻詞彙,如「牛肉」、「開水」等。Xixi認為,從錄音中聽得出來,「國泰的毯子事件,他們就是聽懂了,卻想去惡心人,很過分。」在她看來,三位空服員能夠在公開場合肆無忌憚談論乘客,似乎反應了公司企業文化上對這一類問題的縱容,「覺得這樣談論不會有什麼後果。」

Xixi目前人在多哈,是中東一個五星航空公司的空服員,從事目前工作已經有三年。她表示,現在的航空公司,對各類型的歧視都是零容忍的,「畢竟空服就是一個服務行業,每天要面對來自這麼多不同國家的人。」

Xixi和斯里蘭卡航空的同事共同慶祝新年。(xixi提供)

十年飛行經歷中Xixi遇到過形形色色的乘客,從在飛機上耍酒瘋的,到因為偷東西被警察帶走的;部分乘客在飛機上赤腳味道太大被投訴,作為工作人員她也只能邊勸乘客把鞋子重新穿上邊噴空氣清新噴霧;更離譜的是,她還曾遇到過持有英國護照的乘客提出無理的要求,竟詢問她「有沒有英國護照專用廁所」…對於這些事情,Xixi表示,她的應對方式就是不往心裡去。

Xixi的入行契機可能與許多空服行業從業者類似,十年前年紀尚輕的她嚮往「拿著薪水環球旅行」,但現在卻有了不一樣的看法。當筆者詢問她是否認同「空服員吃的就是青春飯」這一說法,她笑稱「20多歲時我不認同,現在很認同」。

Xixi目前在中東一家航空公司任職空服員。(xixi提供)

Xixi解釋說,空服員這一職業能夠給剛入社會的新人一份有競爭力的工資和開闊眼界的機會,但做了一段時間下來,其實在薪水和職位晉升上的空間都十分有限,特別是對於30歲以上的空服員來說,對體力的要求高、不穩定的每月班表、加上頻繁地倒時差,讓她開始重新思考留在空服行業的意義,「我希望去做一些更有價值的事情,不管是經濟價值還是人生價值。可能會回去先讀個書進修一下。」

