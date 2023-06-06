將名字從中文改成英文 華裔女生：職場情場變順暢

抖音帳號為@sageisgroovy的用戶在5月發布短視頻，講述了自己將名字從中文名改成英文名的四個月以來的種種變化。(截取自TikTok)

短視頻平台TikTok上，一名華裔 女生分享自己更名四個月以來的奇妙變化，表示自從把自己的名字從拼音拼寫改成英文拼寫之後，從同事日常打招呼頻率，到職涯機會，甚至到約會軟體上的受歡迎程度，都大大提高。

抖音帳號為@sageisgroovy的用戶在5月發布短視頻，講述了自己將名字從「Xinyuan」改成「Sage」四個月以來的種種變化。首先她表示，自己在美國長大但是名字一直以來都是用明顯的華人 名字「Xinyuan」，後來決定改成英文名「Sage」，是因為覺得找工作可能會方便一些。

更名以來，她注意到的第一個明顯變化就是，大家打招呼的時候開始把她的名字也加上了。以前仍然叫「Xinyuan」的時候，大家只會對她說「嗨」；現在大家會講「嗨，Sage」。

第二個變化讓她真切地意識到姓名歧視 的存在，她表示目前在求職網站LinkedIn上，向她發去招聘邀請的數量變多；但是以前仍然叫「Xinyuan」的時候，幾乎沒有收到過這一類邀請。她認為，招聘者一般看到她的名字，會下意識認為她是需要雇主幫忙辦簽證的國際學生。

最後，她發現自己在約會軟體上更受歡迎了。她去年才發短視頻抱怨，自己很少在Hinge上得到點讚，但自從改名字之後，每天都會收到50到60個點讚，看都看不過來。

這位女生表示她沒有後悔改名字的決定，這樣的改變也讓她本人更加自信了，但由於名字產生的差別對待，的確讓人不好受。她目前的法定名字(legal name)仍然是「Xinyuan」，但表示有計畫在未來通過法律程序正式改名成為「Sage」。

在視頻底下評論區，許多網友暖心留言，告訴她其實「Xinyuan」也很好聽很獨特，但是為她找到新的自信感到開心；另外也有網友分享相似的經驗，表示自從搬去加拿大之後，母親就把自己的名字改成英文名，因為怕她受到霸凌。