國家動物園邀民眾投票 為新生大猩猩取名

國家動物園5日舉辦性別揭曉的派對，公布新生大猩猩為雌性。（國家動物園提供）

華府 國家動物園 (National Zoo)5月27日喜迎一隻新生的西部低地大猩猩(Western lowland gorilla)，動物園6月5日舉辦揭曉性別派對(gender reveal)，公布牠為雌性幼崽，並發起投票 ，邀請公眾在本周為牠選出名字。

西部低地大猩猩屬於極度瀕危(critically endangered)動物，國家動物園表示，小幼崽的出生標誌該物種克服生存困境的一個小勝利，也能提高社會公眾對動物和環境保護的意識；這隻幼崽是20歲雌性大猩猩Calaya和31歲雄性大猩猩Baraka的第二個孩子，動物園表示小幼崽目前健康狀況良好，非常結實，Calaya養育幼崽的技能也很好。

國家動物園為這隻小幼崽取了三個名字，邀請公眾在美東時間6月9日晚上12時以前投票，選項一為「Lola」，在約魯巴語(Yoruba)中有「偉大」之意，選項二是「Mkali」，在斯瓦希里語(Swahili)中意為「兇猛」，選項三為「Zahra」，斯瓦希里語意為「美麗的花朵」；投票可前往：https://shorturl.at/birvw。