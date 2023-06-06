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美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退

記者顏伶如／即時報導
美國銀行。(路透)
美國銀行。(路透)

美國銀行(Bank of America)最新分析報告顯示，從民主黨執政的高稅州例如加州、紐約州出走，改而搬往佛羅里達州、德州的大遷徙潮(Great migration)並未消退，德州奧斯汀(Austin)2023年初的人口淨成長比一年前同期增加1.5%，在全美主要都會區人口成長排行榜居冠；戰後嬰兒潮世代(Baby Boomers)最青睞遷居地點是拉斯維加斯及佛州坦帕(Tampa)，千禧世代(Millennials)則較偏好奧斯汀。

福斯新聞網(Fox News)6日報導，美國銀行針對美國國內遷徙動向進行幾乎即時的同步分析顯示，疫情期間開始出現民眾從稅務負擔較重的藍州出走，搬往稅務負擔相對較輕的紅州，這股趨勢截至目前為止並沒有扭轉。疫情期間出現大量人口湧入的城市，2023年第一季的人口成長速度仍超過其他城市在最近幾季的表現。

統計顯示，全美23個主要都會區當中，奧斯丁在疫情發生前兩年人口增加最多，過去連續四季的人口成長同樣位居第一。從2020年到2022年之間，奧斯丁人口足足增加了5%。

坦帕過去兩年人口成長約有2%，2023年第一季維持接近1%的增加。佛州奧蘭多(Orlando)人口增加與坦帕差不多，在全美主要都會區當中排行第三。人口成長出現增加的其他城市還包括克里夫蘭、達拉斯、北卡羅來納州夏洛特(Charlotte)、休士頓、鳳凰城、拉斯維加斯、費城、亞特蘭大。

佛州與德州都不收州所得稅(state income tax)。人口普遍出現增加的紅州還包括北卡羅來納州、南卡羅來納州、田納西州、喬治亞州、亞利桑納州、愛達荷州。

報導指出，戰後嬰兒潮世代最青睞搬家地點是拉斯維加斯及坦帕，千禧世代年輕人則以奧斯汀為首選，這兩個族群持續從舊金山、紐約等大城市離開。

全美主要城市人口流失最多的依序為加州聖荷西(San Jose)、舊金山、紐約市。2022年當中人口減少最多的三州為加州、紐約州、伊利諾州。

聖荷西過去兩年則出現人口大量流失，人口在2023年初比一年前同期減少1%，過去兩年則減少4%。近幾年財產犯罪(property crimes)如搶劫案件等大量增加的舊金山，人口在2023年第一季較一年前減少1%，從2020年至2022年人口減少3%。紐約市2023年初人口減少約1%，過去兩年人口下降也在3%左右。

奧斯丁 北卡羅來納州 加州

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