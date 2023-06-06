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不滿高層管理 美最大報團「甘尼特」數百記者罷工

中央社／紐約5日即時報導
美國最大報紙發行商甘尼特報團的數百名記者，今天在全美各地進行罷工活動。（Getty Images）
美國最大報紙發行商甘尼特報團的數百名記者，今天在全美各地進行罷工活動。（Getty Images）

美國最大報紙發行商甘尼特報團的數百名記者今天在全美各地罷工，指責管理層摧毀地方新聞編輯部。

中央社引述法新社報導，NewsGuild-CWA工會在聲明中說，罷工將持續一兩天，其中涉及甘尼特報團（Gannett）20多個新聞編輯部的員工。

NewsGuild-CWA還說，罷工影響超過6個州的出版物，包括加州、德州、佛州、新澤西州和紐約州。

甘尼特報團2019年11月被「蓋特豪斯媒體」（GateHouse Media）母公司「新媒體投資集團」（New Media Investment Group）以約12億美元價格收購，在全美擁有200多家日報，包括「今日美國報」（USA Today）、「棕櫚灘郵報」（Palm Beach Post）和「亞利桑那共和報」（Arizona Republic）。

NewsGuild-CWA表示，自合併以來，新聞編輯部「被掏空，地方新聞報導減少，甘尼特股價下跌近70%」。

NewsGuild-CWA指責執行長利德（Mike Reed）「管理不善」，「導致新聞編輯部士氣低落，讓記者無法取得製作高品質新聞的資源」。

NewsGuild-CWA表示，甘尼特去年裁撤近20%的新聞工作崗位，實施無薪假，並暫停公司對退休計畫的撥款。

NewsGuild-CWA要求股東今天在維吉尼亞州甘尼特總部開會，以通過對利德的不信任投票。

甘尼特發言人發布聲明說：「即使罷工，我們的一些市場仍不會有任何中斷，我們不會停止對忠實讀者提供值得信賴的新聞。」

發言人還說：「我們的目標是保護新聞業並為全國各地社區服務，我們將繼續秉持誠意進行談判，以敲定合約，為我們寶貴員工提供公平的工資和福利」 。

罷工 新澤西州 維吉尼亞州

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