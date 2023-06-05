推特創辦人多爾西：小羅勃．甘迺迪能贏川普或德桑提斯

小羅勃．甘迺迪投身2024年總統大選。(Getty Images)

推特 共同創辦人多爾西(Jack Dorsey)4日發表推文為小羅勃．甘迺迪(Robert Kennedy Jr.)問鼎2024年總統大選背書。多爾西在推文寫道，不管面對共和黨對手是前總統川普 或佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)，小羅勃．甘迺迪「能贏，也會贏」。

69歲的小羅勃．甘迺迪(Robert Kennedy Jr.)是已故民主黨 籍前總統約翰．甘迺迪(John F. Kennedy)的侄子，他的父親是甘迺迪總統的弟弟、前司法部長羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy)。新冠疫情發生後，環保律師出身的小羅勃．甘迺迪成為知名的反疫苗倡議者。

今年4月宣布角逐2024年總統大選之後，小羅勃．甘迺迪本周將啟動造勢行程。

多爾西在推特分享小羅勃．甘迺迪日前接受福斯新聞網(Fox News)專訪的12分鐘YouTube影片。小羅勃．甘迺迪受訪時強調，2024年大選不管面對川普或德桑提斯，都有信心自己可以勝出。

多爾西在推文中寫道，小羅勃．甘迺迪「能贏，也會贏」。

有推特用戶留言詢問多爾西，發表推文是為小羅勃．甘迺迪背書，還是純屬預測。小羅勃．甘迺迪回覆道：「兩者皆是。」

另一名推特用戶留言表示，民主黨全國委員會(Democratic National Committee，DNC)絕不可能讓小羅勃．甘迺迪成為總統候選人。多爾西回覆指出：「確實如此，不過他們似乎變得越來越不重要了。」

美國有線電視新聞網(CNN)上周公布民調顯示，在民主黨初選人選當中，拜登獲得支持度有60%，小羅勃．甘迺迪則為20%，今年3月宣布再次參選的暢銷書作家兼心靈導師瑪莉安．威廉森(Marianne Williamson)獲得支持度僅8%。