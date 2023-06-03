稱2020大選舞弊影片 YouTube取消下架政策

YouTube今天表示，將停止刪除稱2020年美國總統大選存在舞弊的不實訊息內容。美聯社

影音串流平台YouTube 今天表示，將停止刪除稱2020年美國總統大選 存在舞弊的不實訊息內容，這決定很快受到反錯誤訊息倡議者的批評。

法新社報導，Google旗下影音串流平台YouTube的公告明顯與其2020年12月推出試圖遏制不實資訊的政策相違背。時任美國總統川普當年稱選舉被「偷走」，指控對手拜登 選舉舞弊。

YouTube在部落格發文表示：「公開辯論政治觀點的能力，是正常運作民主社會的核心，尤其是在選舉季期間，即使這些觀點是具有爭議或基於被推翻的假設。」

「我們將停止刪除提及2020年和過去其他美國總統選舉中廣泛存在舞弊、錯誤或過錯等存在不實資訊的內容。」

YouTube的更新政策立即生效。在此同時，科技平台努力解決美國超級兩極化政治環境存在的關鍵問題：如何在不限制言論自由的情況下打擊不實訊息？

YouTube似乎意識到，監管不實資訊伴隨不利影響。

YouTube說：「過去2年來，數以萬計的影片被刪除，一個選舉週期後，我們意識到在當今變化多端的環境中，是時候重新評估這項政策的影響了。」

但YouTube的回應引起美國倡議團體的尖銳批評。

美國無黨派媒體倡議組織「自由媒體」（Free Press）成員貝納維德斯（Nora Benavidez）說：「YouTube斷言，刪除有關選舉的不實內容只會限制政治性言論，而無法有意義地減少現實世界的危害，這是天大的錯誤。」

「這項立即停止刪除內容的危險決定…必須立即翻轉，這些內容持續播下仇恨和不實訊息的種子，威脅我們的民主。」