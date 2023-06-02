俄亥俄克利夫蘭2周內27名青少年失蹤 警方仍無頭緒

克利夫蘭警方公布的失蹤人口名單。(取材自克利夫蘭市政府網站)

俄亥俄州 克利夫蘭紐堡高地(Newburgh Heights)警局局長馬喬伊(John Majoy)證實5月2日至16日之間，大克利夫蘭地區有多達27名年齡在12至17歲的青少年失蹤，由於人數之多，前所未見，引起警方關注，憂心失蹤者遭到幫派 綁架身陷險境。

身兼協尋失蹤人口的非營利組織Cleveland Missing董事會主席的馬喬伊坦言：「今年出於某種原因，不同以往，在2023年出現比平時更多的失蹤案，在某種程度上著實令人不安。」並補充道：「我們不知道失蹤孩子發生什麼事，他們是否被販賣或者是否參與幫派活動或毒品 。」

馬喬伊表示多數失蹤者可能是逃家而非綁架，不過也補充表示，青少年容易被所謂「披著羊皮的狼」誘拐，因為許多青少年在急需保護時，會轉樣幫派尋求協助，引發劫車、搶劫等犯罪，甚至賣身和吸毒，導致青少年淪為癮君子。

馬喬伊強調，除非發出失蹤兒童「安珀警報」(Amber Alert)，否則失蹤案不會登上新聞版面：「這是發生在我們眼皮下的無聲犯罪，他們可能身在毒窟，也可能被囚禁、被迫賣淫或捲入販毒、黑幫犯罪。」而且讓搜救行動更加困難的是，網站公布的失蹤青少年缺少照片資料，馬喬伊表示：「除非剛好有人認識失蹤者，否則根本沒有什麼機會。」

Cleveland Missing由柯隆(Slyvia Colon)和其表妹戴吉瑟斯(Gina DeJesus)創立，後者在2004年被卡斯楚(Ariel Castro)綁架，當時年僅14歲，她和另外兩位女性被卡斯楚長期囚禁，直至2013年5月6日才獲救。

根據俄州總檢察長約斯特(Dave Yost)公布的一份報告，去年有逾1萬5000名兒童失蹤，其中四人被尋獲時已經死亡，只有五起失蹤案是被陌生人綁架，警方至今尋獲36%失蹤兒童，但2023年仍有615人下落不明。