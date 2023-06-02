遭控下藥性侵玩伴女郎 「天才老爹」柯斯比官司再添一樁

演員柯斯比的性侵官司又添一宗，花花公子雜誌前插頁女郎維多莉亞‧范倫鐵諾指控，於54年前在洛杉磯被他下藥強暴。(美聯社)

資深喜劇影星「天才老爹」比爾‧柯斯比(Bill Cosby)性醜聞官司再添一樁，前花花公子(Playboy)玩伴女郎維多莉亞‧范倫鐵諾(Victoria Valentino)1日提告柯斯比1969年下藥性侵 她與另一名女性友人。

美聯社報導，現年80歲的范倫鐵諾1日根據暫停追溯性侵索賠時效的加州 法律，在洛杉磯 郡高等法院提告，控訴現年85歲的柯斯比在54年前，於洛杉磯的簡餐店刻意接觸兼具演員與歌手身分的范倫鐵諾，當時她正哭泣遙想不久前溺死的6歲兒子。

花花公子雜誌前插頁女郎維多莉亞‧范倫鐵諾出面指控，演員柯斯比於54年前在洛杉磯下藥強暴她。(NBC截頻)

柯斯比提議招待范倫鐵諾和她朋友享受水療，並派司機接送兩名女子到一家牛排館共進晚餐；訴狀指出，柯斯比接著分別給了她們一顆藥。

柯斯比告訴她們：「來！吃吧！吃了會讓妳們感覺好一些，且會讓我們所有人感覺更好。」

柯斯比接著開車把兩名女子載回住處，范倫鐵諾昏倒在沙發上，醒來後發現柯斯比正在性侵她的朋友。

訴狀寫道，柯斯比接著「強迫范倫鐵諾就範」，而她因為藥效無力抵抗。

范倫鐵諾的指控要求陪慎團審理並求償未公布的數額，這宗案件接續柯斯比去年在紐約遭六名原告依類似的「回溯法」提告；柯斯比被控強暴、性侵和性騷擾至少60名女姓，他否認所有性犯罪指控。

維多莉亞‧范倫鐵諾(右)於2018年在柯斯比性侵案開庭時，曾在賓州法院外面參加抗議活動。(美聯社)

柯斯比是「我也是」(#MeToo)運動之後，首位受審且定罪的名人，他在費城州立監獄坐牢近三年，2021年被法院裁定釋放。

加州洛杉磯郡陪審團去年6月裁定，柯斯比1975年在「花花公子豪宅」(Playboy Mansion)性虐待一名未成年16歲少女，必須賠償現年65歲的受害者茱蒂‧修斯(Judy Huth)50萬元。

柯斯比的公關懷亞特(Andrew Wyatt)1日表示，范倫鐵諾的指控缺乏「任何事實證據」，而回溯法違反憲法權利，此權利保障犯罪受害者與被告。

懷亞特表示，「美國社會持續以這類攻擊確保非裔無法落實柯斯比實現的美國夢。」