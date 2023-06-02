美中防長未安排香格里拉會晤 但兩人在晚宴握手寒暄

中國防長李尚福（左2）在2日香格里拉對話晚宴上與國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)（右3）握手寒暄。（圖／取自微博CGTN記者團）

中國防長李尚福出訪新加坡 並參加香格里拉對話，由於此次其與國防部 長奧斯丁 (Lloyd Austin)會晤機會已並不大，兩人的其他互動也備受矚目。最新消息顯示，兩人在香格里拉晚宴上有握手寒暄。

據中國官媒CGTN記者團微博2日晚間消息，李尚福與奧斯丁在香格里拉對話會開幕晚宴上握手。根據所發布的短影片，兩人有簡短寒暄，李尚福與奧斯丁互相問候幾句。

The handshake. Defense Secretary Austin walks over to Chinese Defense Minister Li Shangfu to say hello at the #SLD23 in Singapore. Li had turned down the U.S. proposal for a meeting. pic.twitter.com/t9KkUI3vSw — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) 2023年6月2日

此前中國國防部已經透露拒絕雙方防長在香格里拉對話期間會晤。而中國國防部發言人譚克非5月31日表示，「對話不能沒有原則，溝通不能沒有底線。當前兩軍交流面臨的困難，責任完全在美方」。

譚克非強調，「美方一方面口口聲聲要加強溝通，另一方面又不顧中方關切人為製造障礙，嚴重破壞兩軍互信，這不是致力於溝通的應有態度」。他要求美方要以實際行動展示誠意，為雙方溝通交流創造必要條件和應有氛圍。不過他也強調，「兩軍接觸交流並未中斷」。

稍早據央視軍事消息，李尚福在會見新加坡國防部長黃永宏時重申「台灣是中國的台灣，台灣問題是中國核心利益中的核心」，他強調中國堅持「以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不允許民進黨當局挾洋謀獨，絕不允許外部勢力以台制華，絕不承諾放棄使用武力」。