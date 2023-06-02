假募資 真詐財 現在每家新創都自稱AI公司

人工智慧（AI）當紅，每一家想自我標榜走在技術尖端的公司，都努力想跟AI沾上一點邊。(路透)

曾幾何時，想拉抬股價的企業會在公司名稱結尾加上「達康」（.com）。數年後，熱門字眼變成「大數據」（big data），接下來換成「物聯網」（IoT），近幾年又變成加密貨幣、區塊鏈和web3.0。現在，這些詞都很少聽到了。

因為，如今矽谷注意力轉向當紅的人工智慧（AI ）。每一家想自我標榜走在技術尖端的公司，都努力想在AI市場卡位，或至少能跟AI沾上一點邊。

彭博資訊報導，大多數科技產業籠罩在「不進則退」的沉悶氣氛，AI聊天機器人ChatGPT此時橫空出世驚艷世人，給投資 人樂觀期待科技業嶄新未來的理由。在創投融資難求的此時，新創公司若營收 是零或聊勝於無，但希望募集到大筆資金，除了投入AI領域外，幾乎別無機會。

創投公司General Catalyst投資人柏納索斯說：「AI是現在唯一地心引力不適用之處。」

於是，大批的新創在公司標語和募資簡報中加註「AI」，趁AI投資正熱時沾光。舉例來說，一家提供PowerPoints強化工具的新創公司在新聞稿上宣稱，將納入AI，讓使用者能突破創作瓶頸，並且建置引人入勝的簡報。

對某些公司而言，搭AI便車已經奏效。BuzzFeed上周股價飆漲逾300%，因為發布消息說，將運用AI生成部分內容。

柏納索斯說：「去年，許許多多募不到資金的公司，讓自己受洗成web3加密公司。現在，同樣的事發生了，只是改貼AI標籤。」

創業投資老手暨Google元老級員工陳衍泛（Wesley Chan）表示，新創公司企圖自我改造成AI公司，但激不起他的興趣。這位FPV Ventures共同創辦人舉例說，某家保險新創公司最近向他作募資簡報，並在公司標語中凸顯「AI」字眼，盼能吸引他注意，但「他們沒得逞」。

另有眾多新創公司真正懷有AI抱負，或許有朝一日能發揮影響力且「錢」景無量，只是目前還難以辨別哪些會紅，哪些不會。而且，這些公司大致上都還沒有賺進任何營收，遑論盈餘。

創投公司Menlo Ventures合夥人賈涅桑說，AI正吸引聰明絕頂的人，但也引來想趁機撈一票的投機者。他說：「詐財者已從加密幣轉到AI了。」