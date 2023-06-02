喬州檢察官追究川普涉嫌推翻大選 調查範圍涉及多州

前總統川普。(美聯社)

華盛頓郵報2日報導，前總統川普 及盟友涉嫌推翻2020年大選結果而在喬治亞州遭到犯罪調查，根據兩名消息人士透露，喬州 對川普陣營行動的調查範圍，其實遍布多個其他州以及華府特區，跡象顯示檢方透過多方搜證之後，打算援引喬州州法「勒索及貪污組織犯罪法」(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act，RICO Act)起訴。

兩年多來，喬州富爾頓郡(Fulton County)區域檢察官 威利斯(Fani Willis)在調查川普及盟友涉嫌推翻大選結果的過程中，曾經透露考慮根據喬州「勒索及貪污組織犯罪法」，揭露規模龐大的犯罪事證。

報導指出，過去幾天，威利斯要求曾被川普競選團隊以100萬元花費聘用調查選舉舞弊案件、查無結果後卻隱瞞事實的兩家公司提供資料，其中一家公司已經被富爾頓郡檢察官辦公室調查人員發布傳票。2020年大選過後，川普在喬州、亞利桑納州、密西根州、內華達州、賓州、威斯康辛州都曾挑戰選舉結果。

威利斯的調查行動與司法部特別檢察官史密斯(Jack Smith)的調查各自獨立進行，但兩者追查目標卻有相同之處。威利斯先前表示，8月初可能對川普及川普陣營提出犯罪起訴。威利斯的調查行動長期以來遭到共和黨批評對前任總統展開政治追殺，調查範圍不斷擴大也引起共和黨支持者反對。

喬州「勒索及貪污組織犯罪法」堪稱全美各州規定最嚴格之一，允許檢察官以觸犯州法及聯邦法為由起訴被告，發生於別州的犯行也可以起訴，最高刑期為坐牢20年。華盛頓郵報分析，如果威利斯最後真的以橫跨多州的犯罪事證起訴川普，將讓原本就帶有爭議的「勒索及貪污組織犯罪法」面臨各界進一步檢視，起訴過程也將創下歷史先例。

保守派智庫「傳統基金會」(Heritage Foundation)憲法研究員、前任亞特蘭大聯邦檢察官馬爾坎(John Malcolm)分析，

喬州「勒索及貪污組織犯罪法」是兩項犯罪刑法的結合，檢察官必須證明被告的行為模式存有犯罪意圖，或者想要達成某種結果，各種犯罪行為之間都有特定的特點。

馬爾坎說，喬州「勒索及貪污組織犯罪法」定義非常廣泛，並未規定用來起訴前任總統並不合適，威利斯並未受到不能引用這項州法的限制。