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馬斯克發推文與微博 祝賀上海超級工廠取得優異成績

記者黃國樑／即時報導
馬斯克藉此次中國行造訪了上海超級工廠。（取自馬斯克推文）
馬斯克藉此次中國行造訪了上海超級工廠。（取自馬斯克推文）

正在中國訪問的特斯拉執行長馬斯克今天分別在他的個人推特與微博上發文稱，祝賀特斯拉上海超級工廠團隊&中國SDS團隊，多年來克服重重困難，取得優異成績。

在推文及博文中，馬斯克都附上了他與上海超級工廠員工合影歡呼的照片，顯示他已經視察過了這一為他創造特斯拉全球產量一半以上生產能量的上海超級工廠。照片中他手持GIGA字樣的手板，以強調對上海超級工廠的讚譽。不過，他發文的位置都在北京，似顯示他以私人飛機迅速往返於北京與上海之間。

（取材自微博）
（取材自微博）

5月30日，馬斯克在睽違三年之後再次訪問中國。抵達北京當天，他就與中國國務委員兼外長秦剛會見。並表態反對與中國脫鉤斷鏈，隔天的5月31日，中國工業和信息化部部長金壯龍、商務部部長王文濤也分別會見馬斯克。據傳他還可能獲中國更高層官員接見。

馬斯克訪中已引發了海內外廣泛關注。許多專家認為，馬斯克此時訪中具高度象徵意義，是對西方推動脫鉤斷鏈釋放明確的否定訊號。

馬斯克 北京 特斯拉

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