防學生AI作弊什麼最有效？這種2千年測驗方法最強

人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT的問世，加深學生作業抄襲和考試作弊的疑慮。（路透）

人工智慧（AI ）讓搜尋引擎變得更厲害，也加深學生作業抄襲和考試作弊的疑慮。但人外有人，天外有天，大學教授豈容學生欺騙，早已想到反制學生用AI作弊的好方法。

華爾街日報報導，2020年3月新冠肺炎疫情導致校門關閉，迫使大學教授遠距教學時，聖地牙哥加州大學 一位電機系高材生對教授說，她擔心同學考試會作弊。

這位教授齊慧慧（Huihui Qi，音譯）幾經思考，決定採用已有兩千年歷史、但今天已大致被忽略的測驗方式：口試。她說：「學生很緊張，沒人之前接受這樣的考試。」

此舉導致一項歷時三年的研究實驗，如今口試次數已累積到7000次，反映世界各地的大學教授正嘗試以口試改善教學與學習，並遏阻作弊行為。

齊教授相信，口試可促使學生更用心把她教過的東西融會貫通，避免死記背誦，也比大多數筆試更能測出學生是否理解學科觀念。口試也很難請人抓刀。

隨著AI聊天機器人ChatGPT去年年尾推出後掀起熱潮，學生報告抄襲問題惡化。銷售剽竊偵測系統的Turnitin公司說，今年春季，發現交給教授的研究報告中，約有4%幾乎全都是AI生成的。

鑒於問題嚴重性，各大學府苦思如何因應這個威脅。貝勒大學（Baylor University）請教授要求學生，必要時作業用手寫。史丹福大學 明年秋季某些考試將派人監考。

同時，訴諸口試的興趣也增濃。對口試有研究並曾著有專書的澳洲中央昆士蘭大學教育學院院長杜伯森說，抓學生作弊以捍衛校譽的壓力，已導致各大專院校對口試「興趣高漲」。

口試至少可追溯至古希臘時期，因為眾所周知蘇格拉底（Socrates）曾質問學生。這種測驗傳統在大學延續數百年，至今在歐洲多國仍常見。但到17世紀，許多英語系國家以筆試取代口試，大致因為若大規模舉行，筆試比口試有效率，也提供較精準的衡量標準。

目前美國學生採取口試的仍是少數，其中包括博士候選人為論文辯護。