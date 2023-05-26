珍珠港事變時年僅20 亞利桑納號101歲倖存者：只剩我了

101歲老兵康特經歷珍珠港事變，是亞利桑納號戰艦上最後倖存的老兵，圖為去年11月他在加州家中。(美聯社)

1941年12月7日珍珠港事變時，當時年僅20歲的亞利桑納號戰艦水手康特(Lou Conter)不僅逃過一劫，還從燃燒的船艙中救出了不少同袍；但他不願意被稱為英雄，「我認為那些獻出生命，永遠無法回到家人身旁的人，才是真正的英雄。」

如今高齡101歲的康特，是當年亞利桑納號上目前唯一在世的倖存者；上個月，另一名倖存者波茨(Ken Potts)以102歲高齡辭世，康特成為那段悲壯歷史僅存的目擊者。

亞利桑納號由於彈藥庫中彈爆炸，損傷嚴重，沉沒在港中，至今殘骸仍躺在當年位置，從後來在艦體上方所興建的「亞利桑納號紀念館」俯視水下，依然可以清晰看到戰艦的輪廓與砲塔基座。

珍珠港事變中，美國共有2403名軍民遇難，光是亞利桑納號上犧牲的人數就多達1117人，僅334人獲救。康特在2021年出版的「康特故事」書中寫道，「我們協助將這些受傷的人移到安全地點的時候，他們被灼傷的皮膚常常會掉在我們手上。」

康特經常自忖，他為什麼能夠幸免於難。他告訴自己，「那時，上帝還不要你走，你還要替這個國家做很多事。」

珍珠港恐怖經歷後一個月，康特申請進入飛行學校，每天拚命工作學習12到14小時，以免想起亞利桑納艦上的死亡與毀滅情景。「不去想它，真的很有幫助。」

1942年11月，康特取得飛行員資格，加入「黑貓」行動，駕駛PBY飛艇，在南太平洋夜襲敵軍。他執行任務時，座機於1943年9月和12月兩度遭擊落，幸好都靠救生艇划到海岸獲救。

二戰結束，他回到加州 ，轉入後備部隊；1950年初，他又投入韓戰戰場，直到1967年，才以少校官階從海軍退伍；解甲歸田後，他在加州經營地產開發，現在仍住在加州。

當年艦上300多名倖存者剩下30人時，他們開始定期聚會緬懷昔日同袍，而人數逐年減少，到13人、5人、兩人，「如今剩下我一人了」。

他在亞利桑納號戰艦上服役時，還不認識波茨，數十年後兩人變成好友，他每三周會打電話詢問艦友近況如何？掛電話時不忘加一句「保重啊。」

他打算今年12月回去夏威夷 ，單獨憑弔；醫生勸阻他「這是趟九小時的航程」，但他說，「我還想再去一次。」