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德州禁中國公民置產 法案胎死腹中 亞裔：抗爭未結束

編譯盧炯燊／綜合26日電
來自德州各地的華人組織及其他亞裔人士，先後在州府奧斯汀及休士頓、達拉斯等地示威集會及抗議，高舉「停止仇恨中國人」、「對排外法案說不」的標語，表達訴求。(取自「亞裔德州人爭取公義」臉書)
來自德州各地的華人組織及其他亞裔人士，先後在州府奧斯汀及休士頓、達拉斯等地示威集會及抗議，高舉「停止仇恨中國人」、「對排外法案說不」的標語，表達訴求。(取自「亞裔德州人爭取公義」臉書)

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，德州備受爭議的禁止中國公民置業的SB.147法案已胎死腹中；州參議會4月通過後，這個法案提交州眾議會舉行聽證及投票，日期定於5月27日，但眾議長費倫(Dade Phelan)決定不舉行聽證，使得SB.147法案及其他多個參議會提案就此畫上句點。

共和黨籍州議員柯克霍斯特(Lois Kolkhorst)自去年12月提出這個法案後，即時引起華裔人士不滿及憤怒，來自全州各地的華人組織及其他亞裔人士，先後在首府奧斯汀及休士頓、達拉斯等地示威集會及抗議，高舉「停止仇恨中國人」、「對排外法案說不」和「對歧視性法案SB 147、SB 552說不」的標語。多名反對議案的州議員也有出席及發言。

民主黨籍華裔眾議員吳元之(Gene Wu)當時向NBC新聞頻道指出，華裔社區對此非常憤怒，並說從未見過華裔社區如此團結一致反對種族歧視。

儘管這個法案最終夭折，但德州的亞裔活動人士表示，他們的抗爭遠未結束，即使這個法案告終，但並沒有消除一些政客的種族主義和仇外言論。「亞裔德州人爭取公義」(Asian Texans for Justice)代理執行主任趙莉莉(Lily Trieu)強調，會繼續反對任何針對亞裔美國人社區的歧視及種族主義。

與SB 147一起夭折的立法，包括一項禁止大學教授「批判種族理論」(critical race theory)課程的法案。

柯克霍斯特提出這個法案時指出：「過去幾年，德州人對愈來愈多土地遭中國人收購，已產生警惕之心。」州長艾伯特(Greg Abbott)也表態支持該提案，聲言一定會簽署成法。

法案提出後影響至大，全美最少有11個州採取類似立法措施，禁止中國公民在當地置業購地。

其中佛州眾議會今月初以95對17票通過「SB 264」法案，禁止包括中國人在內的七國公民在佛州置業買地，州長德桑提斯(Ron DeSantis)已表態支持，簽署成法毫無懸念，將於7月1日正式實施。

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