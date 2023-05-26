疫情政策結束後 數十萬低收入民眾因程序疏漏失去白卡

疫情政策結束以來，數十萬低收入民眾喪失俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)參加資格。圖為華盛頓州居民在選購食材。(美聯社)

紐約時報26日報導，疫情 政策結束以來，數十萬低收入 民眾喪失俗稱白卡 的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)參加資格，其中許多人只因為程序疏失就失去白卡，例如沒有回覆參加資格確認函，或者無法讓主管機關取得聯繫。報導指出，符合資格卻喪失白卡福利的參加者當中，也包括孩童。

在阿肯色州東部診所工作、年薪3萬5000員的瑪莉莎‧布福特(Melissa Buford)，便是失去白卡的實例之一。51歲的布福特為糖尿病、高血壓患者，她的兩名已成年兒子同樣失去白卡參加資格。布福特是因為薪水增加而失去資格。她說，收到通知函時氣得把信扔到垃圾桶。

住在亞利桑納州布爾海德市(Bullhead City)的54歲婦人黛博拉‧米勒是單親媽媽，患有糖尿病及甲狀腺機能低下。她在速食連鎖店漢堡王(Burger King)找到年薪2萬5000元的廚師工作，卻因此失去白卡資格。

過去三年疫情期間，為了保障低收入族群健保需求，持有白卡民眾並不需要擔心登記參加的填表問題。不過，國會2022年12月通過預算法案，白卡「持續參加」(continuous enrollment)條款訂於2023年3月31日終止，各州政府將恢復要求民眾重新辦理參加登記。

紐約時報報導，初步統計顯示，自從白卡「持續參加」權宜措施停止以來，數十萬低收入民眾已經失去白卡，其中許多民眾雖然符合繼續參加資格，卻因為程序疏失而被踢出。

過去幾周，各州政府開始公布失去白卡的民眾人數以及失去參加資格的原因為何，至少19州已經展開將失去資格者從白卡名單移除的作業。

報導指出，絕大多數的州可能需要一年時間，才能將資格不符的民眾從白卡參加名單全數移除，各州作業方式各不相同。

在印地安納州，疫情政策結束後第一個月裡，便有5萬3000人失去白卡資格，其中將近90%是因為程序因素(procedural reasons)遭到剔除。佛羅里達州約有25萬人失去白卡參加資格，程序問題也是絕大多數民眾被剔除的原因。

以阿肯色州為例，截至今年3月底之前，全州有110多萬人參加白卡，約占阿州人口三分之一，到了4月則有7萬3000人失去參加資格，其中2萬7000人是未滿17歲兒童。