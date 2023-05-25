趁父母熟睡時縱火 西維州7歲童被控一級縱火罪

西維吉尼亞州一名七歲兒童於父母親在屋裡睡覺時蓄意縱火，當地傑克遜郡警局所公布的照片顯示房屋幾乎已完全被吞噬，所幸屋內的人及時逃離，只受到輕傷。(傑克遜郡警局臉書)

西維吉尼亞州 官員稱，一名七歲兒童於父母親在屋裡睡覺時蓄意縱火 ，將父母燒傷，這名幼童已被控一級縱火罪。

根據媒體WOWK和WSAZ報導，消防人員5月24日上午11時獲報後趕抵伊麗莎白鎮(Elizabeth)附近一處著火的住房。

現場可看到受損房屋上方有熊熊火焰和濃煙，正如傑克遜郡警局(Jackson County Sheriff's Department)在社群媒體 臉書(Facebook)上張貼的一張照片，怵目驚心。

在這場火災裡有兩人輕度燒傷，所幸每個人都逃離房屋而倖存；官員們表示，這名七歲孩子已被拘留，並被控一級縱火罪；官員表示，由於這起案件有敏感性，因此無法進一步透露調查細節。

伊麗莎白大約位於西維州首府查爾斯頓(Charleston)東北65哩處。

在西維吉尼亞州，可以通過傳訊或刑事訴訟對兒童提出指控，有關逮捕少年的規則則因州而異。2022年，紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)簽署法案，讓12歲以下兒童免於因在該州犯罪而面臨逮捕和起訴，幾乎適用所有罪行。

在美國，逮捕兒童並不尋常，不過哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)分析，2017至2018學年間全美有700多名兒童在小學裡遭逮捕。

CBS報導，全國每年有數千名兒童在幼兒園到八年級的小學裡被捕，數據顯示，黑人或者殘疾兒童比例明顯偏高；該媒體針對美國教育部數據分析發現，單單一年的時間，全美中小學校園內就有1萬1000多名兒童被捕，執法部門共接到7萬9000多通電話。