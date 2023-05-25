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國務院：對世衛不邀台失望 續挺台以觀察員身分重返

中央社／華盛頓25日電

台灣連續七年未受邀參與世界衛生大會（WHA），國務院今天表示，對世界衛生組織（WHO）決定感到失望，會持續支持台灣以觀察員身分重返。

第76屆世界衛生大會（WHA）21日至30日在瑞士日內瓦召開，由於受到中國壓力，WHO已連續7年未邀請台灣參加。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）今天在例行簡報會上被問及此事時表示，美方在會前「強烈鼓勵」WHO依循過去慣例，邀請台灣以觀察員身分參與WHA，為討論做出專業貢獻，「我們對他們（WHO）決定不這麼做感到失望」。

台灣曾於2009至2016年間，連續8年以觀察員身分受邀參與WHA；但因中國打壓，自2017起未曾受邀。

米勒指出，美國相信邀請台灣以觀察員身分參與，能展現WHO對「全民均健」及以包容性做法推動國際衛生合作的承諾。

他強調，美國會持續支持台灣以觀察員身分重返WHA，並在聯合國體系及其他國際場合能有意義且強健地參與。

WHA登場前，國務卿布林肯（Antony Blinken）9日曾發布聲明，表達美國「強烈鼓勵」WHO邀請台灣以觀察員身分出席今年WHA的立場，指排除台灣不合理，破壞全球公衛合作及安全。

這是布林肯2021年1月上任以來，第三度發表公開聲明支持台灣重返WHA。

WHA WHO 國務院

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