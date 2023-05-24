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搖滾女王蒂娜特納逝世 享壽83歲

史上最賣座獨唱藝人 搖滾女王蒂娜特納83歲逝世

記者何卓賢、編譯彭尚興／綜合24日電
搖滾女王蒂娜特納（Tina Turner）逝世，享壽83歲。（美聯社）
搖滾女王蒂娜特納（Tina Turner）逝世，享壽83歲。（美聯社）

紐約時報報導，美國搖滾界女王級別的歌手蒂娜特納(Tina Turner)於24日在她位於瑞士的家中去世，享壽83歲。報導稱，蒂娜特納以她獨特的嗓音、性感的魅力和爆炸性的能量，成為了世界上最成功、最讓人難忘的歌手之一。她的名曲包括《River Deep, Mountain High》、《Pround Mary》、《What's Love Got to Do with It》、《The Best》。她的專輯與單曲唱片全球銷售量超過1億8000萬張；她歷來演唱會所售出的門票，也是史上獨唱藝人當中最多的。

蒂娜特納本名安娜·梅·布拉克(Anna Mae Bullock)，1939年11月26日出生於田納西州；她的演唱生涯在20世紀50年末開始，當時她還是聖路易斯的一名高中生，但已經能跟當時的搖滾歌星艾克特納以及他的樂隊Kings of Rhythm同台演出，後來也成為了他的太太。1960年，她與艾克透納合組節奏藍調雙人團體，開始在樂壇大放異彩；但她同時也是婚姻暴力的受害者，忍受艾克的虐待長達20年，直到1978年兩人終於離婚。

1983年蒂娜特納東山再起，發行首張個人專輯「Private Dancer」，在美國銷售超過500萬張，全球的累積銷量保守估計超過了1100萬張。其中第二首單曲「What's Love Got To Do With It」，更登上美國單去排行榜冠軍。而她在舞台上的活力與爆發力，也使她的演唱會門票成為炙手可熱商品。

蒂娜特納有著充滿力量和靈魂樂質感的嗓音，再加上略帶狂躁的舞蹈姿態——她的形象讓人過目難忘。

蒂娜特納是史上銷量最高的唱片歌手之一，在全球賣出過超過1億張唱片。她的演唱生涯中共獲得12座格萊美，也獲得了格萊美終身成就獎。她還是第一位登上滾石雜誌封面的非裔藝術家和女性。

歌而優則演，蒂娜特納也曾經在多部電影中客串演出。1985年她與梅爾吉勃遜主演的電影「衝鋒飛車隊續集」(Mad Max Beyond Thunderdome)，使得她獲得了有色人種促進協會形象獎最佳女主角獎。

蒂娜特納十年前歸化為瑞士籍，定居於蘇黎世湖畔。

紐約時報

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