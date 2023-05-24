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德桑提斯盟友在提早初選州啟動2億元宣傳攻勢

記者顏伶如／即時報導
佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)。美聯社
佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)。美聯社

佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)將宣布爭取共和黨2024年總統大選提名，紐約時報24日報導，挺德派盟友打算以2億元手筆在初選較早登場的幾州發動攻勢，確保德桑提斯能夠贏過前總統川普。其中耗資1億元的催票大作戰行動，將在新罕布夏州、內華達州、南卡羅來納州出動龐大的志工團隊，前往可能投票給德桑提斯的選民家裡拜票至少四次，在愛阿華州更將對共和黨黨團成員登門拜票五次。

報導指出，根據挺德派盟友擬訂的初選勝利方程式，勞動節(Labor Day)之前要完成地面部隊2600名拜票志工的招聘，與先前幾場資金最雄厚選舉相比，如此志工人數都非常可觀。

支持德桑提斯的超級政治行動委員會「永不退縮」(Never Back Down)主管分析，宣傳主軸將強調德桑提斯是唯一能面對文化戰爭挑戰，並讓共和黨在2024年總統大選獲勝的人選。

報導指出，挺德派盟友估計投注2億元宣傳費用，其中有8000萬元將來自德桑提斯先前在德州參選時的政治獻金帳戶；到目前為止，多項民調顯示川普在共和黨初選當中看好度遙遙領先，挺德派盟友則希望透過宣傳策略讓德桑提斯後來居上。

紐約時報分析，挺德派盟友運作之下，許多原本到了正式選舉時才會出現的動作，如今已經悄悄展開，包括在初選較早登場的幾州請來重量級人物為德桑提斯背書、寄發競選文宣、在校園裡向年輕人拉票、播放電視競選廣告、發動小額募款以及為造勢活動動員群眾等。

幕僚表示，挺德派盟友目前正在18州為競選團隊招兵買馬，準備成立各式各樣的助選聯盟，例如退役軍人聯盟或以反墮胎、挺槍或農業等議題而成立的聯盟。

德桑提斯 共和黨 紐約時報

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