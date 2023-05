檢察長公布報告：伊州天主教會 73年性侵近2000孩童

伊利諾州檢察長羅武(前)23日公布報告,指昔日遭伊州天主教神職人員性虐待的兒童人數,比教會領袖公布的多得多。(美聯社)

伊利諾州檢察長辦公室經四年調查後,23日發布長達700頁的報告顯示,昔日遭伊州 天主教神職人員性虐待的兒童人數,比教會領袖公布的多更多;自1950年以來,伊州六個教區至少有1997名兒童遭到451名天主教神職人員性侵 。在調查之前,伊州天主教領袖僅列出103名經證實的兒童性虐待者。

州調查報告公布了神職人員性侵者姓名和詳細信息。檢察長羅武(Kwame Raoul)聲明表示,「這些犯罪者可能永遠不會在法庭上被究責;公布姓名的目的是提供公開紀錄,讓長期默默承受苦痛的倖存者有所療癒。」聲明並指出,性侵倖存者的陳述呈現出令人不安的模式:「倖存者出面報告遭受性虐待時,教會未能支持倖存者,而是忽視或掩蓋性侵報告,讓倖存者再次受害。」

針對該調查報告,芝加哥 紅衣主教庫皮敕(Blase Cupich)書面聲明回應表示,「芝加哥大主教管區沒有任何一個神職人員的指控得到證實」,「當我們獲悉性虐待指控時,均迅速採取行動並呈報當局,將被告撤職並調查指控。」聲明還指出,大主教管區官員沒有時間詳細審查報告,擔心數據可能被誤解或以可能產生誤導的方式呈現。但庫皮敕也表示,「性侵倖存者一輩子都背負著這些罪行重擔。我代表大主教管區,向所有因未能預防和妥善應對神職人員對兒童性侵而受害的人道歉」。

「神父性虐待倖存者網絡」(Survivors Network of those Abused by Priests)芝加哥負責人安東森 (Larry Antonsen) 表示,該報告「在某種程度是個證明」,也是究責的開始。他還認為,報告數字也是被低估的,事實可能是兩倍或三倍。

現年76歲的安東森,十年級時曾被他學校任教的教士性騷擾。他表示,希望這份報告能揭露更多性虐待行為,並開始追究責任,不僅是對施虐者,也要對隱瞞性虐待行為的教會領袖究責。

伊州斯普林菲爾德教區(Diocese of Springfield)主教帕普羅基(Thomas John Paprocki)聲明稱,檢察長報告提醒人們,「部分神職人員對無辜受害者犯下可恥罪行,造成無法挽回的傷害。教會已做出改變,對教會工作的所有人和志工進行背景調查,向政府呈報指控,並由審查委員會就撤職神職人員提出建議;改變已被證明有效,我們教區近20年未聞發生任何神職人員性虐待未成年人事件」。