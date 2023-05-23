檢察長公布報告：伊州天主教會 73年性侵近2000孩童

伊利諾州檢察長羅武(前)23日公布報告，指昔日遭伊州天主教神職人員性虐待的兒童人數，比教會領袖公布的多得多。(美聯社)

伊利諾州檢察長辦公室經四年調查後，23日發布長達700頁的報告顯示，昔日遭伊州 天主教神職人員性虐待的兒童人數，比教會領袖公布的多更多；自1950年以來，伊州六個教區至少有1997名兒童遭到451名天主教神職人員性侵 。在調查之前，伊州天主教領袖僅列出103名經證實的兒童性虐待者。

州調查報告公布了神職人員性侵者姓名和詳細信息。檢察長羅武(Kwame Raoul)聲明表示，「這些犯罪者可能永遠不會在法庭上被究責；公布姓名的目的是提供公開紀錄，讓長期默默承受苦痛的倖存者有所療癒。」聲明並指出，性侵倖存者的陳述呈現出令人不安的模式：「倖存者出面報告遭受性虐待時，教會未能支持倖存者，而是忽視或掩蓋性侵報告，讓倖存者再次受害。」

針對該調查報告，芝加哥 紅衣主教庫皮敕(Blase Cupich)書面聲明回應表示，「芝加哥大主教管區沒有任何一個神職人員的指控得到證實」，「當我們獲悉性虐待指控時，均迅速採取行動並呈報當局，將被告撤職並調查指控。」聲明還指出，大主教管區官員沒有時間詳細審查報告，擔心數據可能被誤解或以可能產生誤導的方式呈現。但庫皮敕也表示，「性侵倖存者一輩子都背負著這些罪行重擔。我代表大主教管區，向所有因未能預防和妥善應對神職人員對兒童性侵而受害的人道歉」。

「神父性虐待倖存者網絡」(Survivors Network of those Abused by Priests)芝加哥負責人安東森 (Larry Antonsen) 表示，該報告「在某種程度是個證明」，也是究責的開始。他還認為，報告數字也是被低估的，事實可能是兩倍或三倍。

現年76歲的安東森，十年級時曾被他學校任教的教士性騷擾。他表示，希望這份報告能揭露更多性虐待行為，並開始追究責任，不僅是對施虐者，也要對隱瞞性虐待行為的教會領袖究責。

伊州斯普林菲爾德教區(Diocese of Springfield)主教帕普羅基(Thomas John Paprocki)聲明稱，檢察長報告提醒人們，「部分神職人員對無辜受害者犯下可恥罪行，造成無法挽回的傷害。教會已做出改變，對教會工作的所有人和志工進行背景調查，向政府呈報指控，並由審查委員會就撤職神職人員提出建議；改變已被證明有效，我們教區近20年未聞發生任何神職人員性虐待未成年人事件」。