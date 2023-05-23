Netflix開始抓美用戶私下分享帳密 要求額外月付8美元

Netflix開始取締美國用戶未適當付費即私下分享帳密的行為。(美聯社)

串流媒體巨擘網飛（Netflix ）開始取締美國地區訂閱用戶未適當付費就分享帳密的行為。

Netflix周二針對想繼續與非同住親朋好友共享帳戶的美國客戶，宣布額外加收費用的標準。此舉是為了減少未經授權就私下分享帳密。

根據該公司部落格貼文，Netflix正向共享帳密的美國用戶發送電郵，提供他們在主要訂閱方案的費用之外，再以額外月付7.99美元的代價來分享帳密。這個選項僅適用於每月支付15.5美元的標準方案訂閱戶或月付20美元的頂級方案訂閱戶。

Netflix強調，「Netflix帳戶是給一戶（與帳戶持有者住在同一地點的人）共用」，其他人都必須另開單獨付費帳戶，或被新增為付費的「額外成員」。

去年由拉丁美洲開始的打擊帳密共享行為，是Netflix從用戶那裡產生更多營收 的策略其中一個關鍵環節。該公司表示，全球有多達1億個家庭未付費「寄生」使用其服務，美國和加拿大就大約3,000萬個家庭這樣做。

用戶出外旅行時仍然可以在行動設備上觀看影片，但未加購分享方案卻用好友帳密在異地登入的人會被阻擋。

Netflix取締「寄生」行為應可增加營收，但也面臨用戶直接取消訂閱的風險。該公司股價 周二繼正常交易時段下跌1.93%到355.99美元之後，盤後再挫低2.4%到354.31美元。