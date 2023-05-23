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訊息騷擾數月 德州男驅車700哩赴賓州堵網紅

編譯徐薏茹／即時報導

德州一男子在社群媒體騷擾賓州匹茲堡區的一名女性網紅長達數月，最近甚至駕車逾700哩直接到該網紅常去的健身房停車場找到受害網紅，受害人不堪其擾，目前該男已被逮捕並面臨多項指控。

警方消息指出，來自達拉斯－福和市(Dallas-Ft. Worth)地區的32歲男查瑪(Alvin Chummar)，從田州曼菲斯(Memphis)開車數百哩到賓州阿勒格尼郡(Allegheny)謝勒鎮(Shaler)的健身房Planet Fitness，在停車場等待該名女性網紅現身；根據Triblive及WPXI的報導，查瑪透過社群媒體的貼文得知該網紅會定期前往Planet Fitness健身。

在等待受害網紅離開健身房的期間，查瑪用他的皮卡車堵住網紅的車。

當該網紅上車打算駛離停車場時，查瑪下車並試圖打開受害人的駕駛座車門，並拉動車門把手。

受害人撥打911報警，按汽車喇叭並大聲喊叫求救。

警方趕到時，該名網紅透露，她透過Instagram的個人檔案照片認出查瑪，過去一年查瑪不斷騷擾受害人、其家人及好友，她已經封鎖查瑪的帳號，並向警方出示數則查瑪傳送的騷擾訊息。

查瑪聲稱，他想要告訴該網紅，她被捲入性販運集團，但這一說法無證據支持。

查瑪被控非法跟蹤騷擾、非法拘禁及騷擾罪，目前被監禁於阿勒格尼郡監獄，保釋金額1萬元，預審定於本月25日。

健身 社群媒體 賓州

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