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不綁安全帶就吃罰單 這一州開始嚴打…後座也要查

記者張聲肇／即時報導
新澤西州已展開為期兩周的「不綁安全帶就吃罰單」活動，警方將加強取締開車、搭車不繫安全帶的違規行為。(取材自臉書)
新澤西州已展開為期兩周的「不綁安全帶就吃罰單」活動，警方將加強取締開車、搭車不繫安全帶的違規行為。(取材自臉書)

新澤西州駕駛人注意了， 警方已展開「不綁安全帶就吃罰單」(Click It or Ticket)活動，接下來兩周，警察將加強取締開車、搭車不繫安全帶的違規行為。

該州道路交通安全小組宣布，今年加強取締活動將延續到6月4日。去年，全州145個警局在兩周加強執法期間，總共開出8373張未繫安全帶的違規罰單，3315張超速傳喚令，逮捕了278名「危險」違規駕駛人。未繫安全帶的罰金最高46元。

官員強調，一旦撞車，有沒有繫安全帶可能事關人命，統計顯示，安全帶可以減少45%重傷或死亡機率。道路交通安全小組指出，新州去年694人死於交通事故，其中40%未繫安全帶。

統計顯示，全州93%前座乘客(含駕駛)有繫安全帶，但後座乘客有綁安全帶的不到一半，僅48%。後座乘客不綁安全帶，警察照樣會開罰單。

道路交通安全小組長瑞佐爾(Michael Rizol Jr.)說，「新澤西州居民要了解，任何時間任何地點，只要一上車，就該綁好安全帶，這點至關重要，花幾秒鐘，綁好安全帶，就能減少50%嚴重車禍重傷死亡率。不要找藉口不做，不做，就等著警察把你攔下，開你罰單。」

今年134個警局執法單位總共收到79萬8350元補助款，執行「加強取締不繫安全帶」任務。去年，各警局獲得89萬2930元補助款。2021年，134個執法單位獲81萬120元補助，加強取締。

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