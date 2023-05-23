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川普被認定性侵判賠500萬美元 繼續開罵再遭求償

中央社紐約23日綜合外電報導
前總統川普(右)被控於1990年代性侵前雜誌專欄作家卡洛爾(左)，遭民事陪審團判賠500萬美元，現在卡洛爾又要求新的損害賠償，理由是川普在判決出爐後進一步詆毀她。Getty Images
前總統川普(右)被控於1990年代性侵前雜誌專欄作家卡洛爾(左)，遭民事陪審團判賠500萬美元，現在卡洛爾又要求新的損害賠償，理由是川普在判決出爐後進一步詆毀她。Getty Images

前總統川普被控於1990年代性侵前雜誌專欄作家卡洛爾，遭民事陪審團判賠500萬美元，現在卡洛爾又要求新的損害賠償，理由是川普在判決出爐後進一步詆毀她。

法新社報導，紐約聯邦陪審團9日裁定，2024年總統大選共和黨初選參選人川普（Donald Trump）須為性侵和誹謗前時尚雜誌Elle專欄作家卡洛爾（E. Jean Carroll）擔責。

判決出爐後，川普隔天對美國有線電視新聞網（CNN）形容卡洛爾「腦子有問題」，還說她的故事是「捏造的」，自己並不認識卡洛爾。卡洛爾的律師主張，這些評論構成新的「誹謗言論」。

為此，律師修改了卡洛爾2019年對川普提出的誹謗案訴狀。這起訴訟跟9日判決的案件各自獨立，判決尚未出爐。

訴狀寫道，川普在判決後的誹謗言論，展現出他對卡洛爾懷抱的惡意之深，應判給卡洛爾非常具體的懲罰性賠償，這是「為了懲罰川普、阻止他進一步誹謗，並以儆效尤」。

最新修改的訴狀屬於一起被程序爭論耽擱至今的誹謗訴訟，爭論點包括川普2019年發表關於卡洛爾的評論時，是否受到總統免責權保護，因為川普當時是白宮主人。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

川普 性侵 白宮

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