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公衛署長：社群媒體導致青少年出現心理健康危機

公共衛生署長：社群媒體導致青少年出現心理健康危機

記者顏伶如／即時報導
有報告指出，3歲至17歲美國青少年當中，高達95%使用社群媒體平台。(Pixabay)
有報告指出，3歲至17歲美國青少年當中，高達95%使用社群媒體平台。(Pixabay)

公共衛生署長莫西(Vivek Murthy)23日公布研究報告並提出警告指出，社群媒體是導致美國青少年出現憂鬱症、焦慮症等問題的主要原因。他表示，各界應該正視社群媒體對兒童與青少年心理健康帶來的影響，主管機關與社群媒體平台公司應該讓家長能夠管理兒女的社群網站使用。

莫西公布報告中，直指社群媒體造成飲食失調(eating disorders)、身體畸形恐懼症(body dysmorphia)、缺乏自信等問題持續存在，某些研究則指出，過度使用社群媒體可能與青少年注意力不足過動症(attention-deficit/hyperactivity disorder)有關。

國家廣播公司(NBC)報導，莫西形容青少年心理健康問題已變成「當代最嚴重的公共健康問題」，主管機關應該訂定有效的安全標準規範以保護青少年，避免青少年接觸有害內容或過度使用社群媒體。

報告指出，13歲至17歲美國青少年當中，高達95%使用社群媒體平台，其中有三分之一使用者坦承，「幾乎不斷地」查看社群媒體動態、發文或回應貼文。

莫西受訪時說，以目前狀況來看，並沒有足夠證據顯示社群媒體對兒童來說是充分安全的，「我們必須採取行動，確保我們能夠保護孩子」。

根據非營利機構丕優研究中心(Pew Research Center)調查，最受青少年喜愛的社群媒體平台為TikTok(抖音)、Snapchat以及Instagram。

聖地牙哥州立大學(San Diego State University)心理學教授珍‧特溫吉(Jean Twenge)指出，青少年憂鬱症案例從2012年起增加，大約與智慧型手機趨於普遍的時空背景相同。

特溫吉指出，就在同一時間，社群網站按讚(likes)功能變得越來越常見，演算法則變得日漸複雜，千方百計讓使用者能在社群媒體停留更久，「顯然這並不是巧合」。

社群媒體 社群網站 心理健康

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