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美國與巴紐簽署國防合作協議 抗衡中國影響力

中央社莫士比港22日綜合外電報導
國務卿布林肯(中)與14位南太平洋島國領導人參加「印太島嶼合作論壇」。(Getty Images)
國務卿布林肯(中)與14位南太平洋島國領導人參加「印太島嶼合作論壇」。(Getty Images)

國務卿布林肯今天代替拜登總統出訪巴布亞紐幾內亞，並與該國簽署國防合作協議，允許美國軍隊進入其機場和港口。與此同時，美國正在太平洋區域與中國展開競爭。

法新社報導，在巴紐首都莫士比港（Port Moresby）與14位南太平洋島國領導人參加「印太島嶼合作論壇」（Forum for India-Pacific Islands Cooperation，FIPIC）之前，巴紐國防部長達基（Win Bakri Daki）與國務卿布林肯（Antony Blinken）簽署了雙邊「國防合作協議」（Defence Cooperation Agreement，DCA）。

巴紐總理馬拉普（James Marape）在簽署儀式上說，協議將賦予巴紐國防軍「自1975年以來從未有過、了解其水域狀況的能力」，進而促進經濟安全。他還說，巴紐正設法提升與美國的關係。

布林肯則表示，國防合作協議是由「平等主權夥伴」美國和巴紐共同起草，協議將提升巴紐防禦能力，以加強人道主義援助和災難應對，並使美國和巴紐軍隊更容易進行聯合訓練。

美國與巴紐還簽署另項單獨協議，允許美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）巡邏巴紐專屬經濟海域，以保護其經濟免受非法捕魚的侵害。

布林肯指出，未來兩國都將可以登上對方的船隻，分享技術專長，並一起「更有效地巡邏」海洋。

他說，「我們正共同努力塑造未來。我們也非常期待能將雙方的夥伴關係提升到一個新水準。」

國務院表示，與巴紐的協議將「加強安全合作以及雙邊關係，提高巴布亞紐幾內亞國防軍的能力，並強化該區域的穩定與安全」。

除國防協議外，華府也將提供巴紐4500萬美元資金，以打擊犯罪集團、減緩氣候變遷、對抗愛滋病，並為巴紐軍隊提供防護裝備。

近年來，中國一直是太平洋島國基礎設施的主要提供者，北京先前還與索羅門群島（Solomon Islands）簽署安全協定。美國擔憂，中國在南太平洋的軍事據點可能從有助解放軍從側翼包圍其關島設施，並在中國入侵台灣時，導致台灣的防禦工作變得更加複雜。

美國國會智庫「和平研究所」（United States Institute of Peace，USIP）太平洋島國高階顧問皮克（Gordon Peake）說，「莫士比港不再是過往沉睡的外交前哨站。雖然協議中可能沒有提到中國，但這是加深美巴關係的重要潛台詞。」

馬拉普上周則宣稱，上述協議不會阻止他與包括中國在內的其他國家簽署類似協議。

北京19日也表態反對「將任何地緣政治遊戲引入太平洋島國區域」，但並未直接提到該協議或布林肯的訪問。

布林肯 北京 國務卿

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