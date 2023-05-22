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共和黨參議員卡西迪：川普將輸掉2024年總統大選

編譯高詣軒／即時報導
共和黨參議員卡西迪認為，川普無法在2024年大選勝出。(路透資料照)
共和黨參議員卡西迪認為，川普無法在2024年大選勝出。(路透資料照)

民調顯示，前總統川普共和黨2024年總統候選人初選提名中，人氣一馬當先，但同黨的聯邦參議員卡西迪（Bill Cassidy）21日受訪時卻預測，有鑑在2022年期中選舉時，川普站台的候選人大多表現不佳，若川普獲共和黨提名角逐大位，料將會輸掉大選。

英國衛報報導，路易斯安納州參議員卡西迪在CNN節目上分析，從2022年國會議員改選結果來看，川普在喬治亞州、賓州、內華達州、亞利桑納州等選情搖擺的地區，站台的候選人幾乎全都落選，顯示川普若獲提名，在搖擺州的選情恐將很吃力，「這代表他無法贏下大選」。

卡西迪並指出，當時在這些州參選的其他共和黨候選人，在沒有受川普關注的情況下，表現得倒是不錯，這令卡西迪相信川普的高調助選反而不利於實際選情。此前，料將參選的佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）據傳也表示，認為自己比川普更有機會贏得大選。

卡西迪過去就曾說過，不會支持川普再次競選總統，此話當時引發川普不滿，譏諷他為「RINO」，即「紅皮藍骨」（Republican in name only）。卡西迪也是川普因為2021年1月6日國會襲擊爭議而遭彈劾時，7名選擇支持定罪川普的共和黨參議員之一。

川普 共和黨 提名

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