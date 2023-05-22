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華郵：沖馬桶掉落鑽戒 明州婦人13年後失而復得

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華郵：沖馬桶掉落鑽戒 明州婦人13年後失而復得

記者顏伶如／即時報導
相隔13年後，史特蘭德與她意外沖進馬桶裡的鑽戒重逢。(取自大都會委員會Metropolitan Council)
相隔13年後，史特蘭德與她意外沖進馬桶裡的鑽戒重逢。(取自大都會委員會Metropolitan Council)

華盛頓郵報22日報導，住在明尼蘇達州羅格斯(Rogers)的婦人瑪麗‧史特蘭德(Mary Strand)，2010年沖馬捅時不慎碰觸到放在一旁的鑽戒，伸手搶救卻來不及，只能眼睜睜看著鑽戒被水流沖走。相隔13年後，史特蘭德終於找回這只丈夫在結婚33周年贈送的戒指。

史特蘭德的丈夫大衛‧史特蘭德(David Strand)經營污水道及排水管生意，接到妻子求助電話之後趕回家，把整座馬桶拆下卻找不到戒指。他拿出污水道專用攝影機，查看長達200呎的污水道狀況，卻看不到鑽戒蹤跡。史特蘭德夫妻後來通報市府機關，請求查看市府下水道管線。所有方法都用盡， 瑪麗‧史特蘭德對於找回鑽戒已經死心。

這只鑽戒是不久之前瑪麗‧史特蘭德從丈夫手中收到的結婚33周年禮物，黃金戒指上鑲有一顆馬眼型(marquise)鑽石，旁邊搭配12顆小鑽石與16顆碎鑽。

今年3月，距離史特蘭德住家0.25哩的一處污水處理廠，3名工作人員在機械維修時，在污水道管線的堆積物裡發現鑽戒。大都會委員會(Metropolitan Council)4月在社群網站發表聲明公告尋獲鑽戒的消息，後來經過長達數周的調查，終於讓鑽戒物歸原主。71歲的瑪麗‧史特蘭德說：「我開心極了。」

瑪麗‧史特蘭德直到接到女兒電話才知道大都會委員會的公告。她說，女兒打電話來說：「媽，那肯定是妳的戒指。」

瑪麗‧史特蘭德表示，起初以為女兒在開玩笑，隔天打電話詢問大都會委員會，接電話的官員要求她描述鑽戒的模樣。她說，事隔13年已經記不清戒指的造型，於是官員詢問能否提供照片。提供照片之後，大都會委員會進一步要求她說明鑽戒等級、售價等細節。大都會委員會找來兩位珠寶專家比對後，研判尋獲戒指正是瑪麗‧史特蘭德遺失的鑽戒。

瑪麗‧史特蘭德與75歲的大衛‧史特蘭德上周前往大都會委員會領取失物。戒指在污水道的穢物裡沉浸13年，有4顆碎鑽已經掉落，黃金戒指失去昔日光彩，但瑪麗‧史特蘭德說，那顆馬眼鑽石依然美麗無比。

影片來源：YouTube Metropolitan Council

大都會 社群網站 華盛頓郵報

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