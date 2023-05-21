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偷走350萬元「綠野仙蹤」紅鞋近20年 明州76歲男被起訴

記者胡玉立／即時報導
1939年電影「綠野仙蹤」中所使用的「紅寶石便鞋」(ruby slippers)是重要道具，米高梅片廠製作了多雙紅鞋供女主角茱蒂嘉蘭換穿，後來剩下四雙正品。圖中這雙是2005年出借給明尼蘇達州茱蒂嘉蘭博物館展覽時遭竊，直至2018年才被尋獲。涉嫌偷竊的男子更到最近才被捕並遭到起訴。(美聯社)
1939年電影「綠野仙蹤」中所使用的「紅寶石便鞋」(ruby slippers)是重要道具，米高梅片廠製作了多雙紅鞋供女主角茱蒂嘉蘭換穿，後來剩下四雙正品。圖中這雙是2005年出借給明尼蘇達州茱蒂嘉蘭博物館展覽時遭竊，直至2018年才被尋獲。涉嫌偷竊的男子更到最近才被捕並遭到起訴。(美聯社)

明尼蘇達州76歲男子馬丁(Terry Martin)日前被大陪審團起訴，罪名是盜竊重要藝術品。他被控偷竊已故女演員茱蒂嘉蘭(Judy Garland)在電影「綠野仙蹤」(The Wizard of Oz)中穿過的紅色低根便鞋。北達科他州聯邦檢察官指出，這雙紅鞋於2005年被竊，2018年在聯邦調查局(FBI)誘捕行動中被追回，當時無人被捕。

茱蒂嘉蘭在1939年「綠野仙蹤」音樂劇中飾演桃樂絲(Dorothy)，「紅寶石便鞋」(ruby slippers)是故事中的重要道具；米高梅片廠製作多雙紅鞋供女主角換穿，後來剩下四雙正品。檢方指出，紅鞋被盜前曾投保100萬元，目前市價估計達350萬元。紅鞋被盜時，正出借給明尼蘇達州大急流城(Grand Rapids)茱蒂嘉蘭博物館(Judy Garland Museum)，遭人從窗戶潛入打破陳列櫃偷走。大急流城是茱蒂嘉蘭的故鄉。

明尼阿波利斯明星論壇報(Minneapolis Star-Tribune)報導，當報紙聯繫上馬丁時，他回答：「我要去受審，不想和你說話。」

馬丁本月17日接獲傳票，訂6月1日首次出庭。

茱蒂嘉蘭博物館執行總監海茨(Janie Heitz)對嫌犯住在附近感到驚訝，但表示博物館工作人員都不認識他。海茨還說，此案在紅鞋被盜近20年起訴，她和工作人員「不知說什麼才好」。

為找回失竊紅鞋，執法部門案發初期曾提供25萬元懸賞獎金，2015年亞利桑納州匿名捐助者提供100萬元懸賞。2017年保險公司接獲一男子線報，聲稱可幫忙找回紅鞋，經過近一年調查，終於在2018年7月FBI於明尼阿波利斯查獲這雙鞋；當時FBI表示無人被捕或遭指控。

目前另外三雙紅鞋分別保存在影藝學院(Academy of Motion Picture Arts and Sciences)、史密森尼博物館和一私人收藏家手中。失竊的這雙紅鞋被竊七年後，原物主人好萊塢紀念品收藏家邁克·肖(Michael Shaw)收到保險賠償金。博物館希望這雙紅鞋在官司結束後，能重回到茱蒂嘉蘭的家鄉。

「綠野仙蹤」故事中的「紅寶石便鞋」不僅陪著女主角桃樂絲經歷所有冒險，更是帶她平安...
「綠野仙蹤」故事中的「紅寶石便鞋」不僅陪著女主角桃樂絲經歷所有冒險，更是帶她平安回到堪薩斯老家的魔法寶物。(美聯社)

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