「再炸廣島長崎」美直播主在日搗亂 韓裔美籍男霸氣制止

七大工業國集團(G7 )峰會正在日本 廣島進行,卻有網路直播主想蹭新聞熱點搗亂;日前一名韓裔 美籍男子在東京電車上見義勇為,制止一名騷擾乘客的索馬利亞裔美國直播主,這名直播主不斷挑釁車上的日本人:「廣島!長崎!我們會再炸你們一次!」

這個網名為JohnnySomali的非裔直播主,在日本電車上反覆用英文騷擾乘客,對他們說:「你們為何偷襲珍珠港?」、「你知道廣島、長崎?你們知道我們做了什麼吧?我們毀了這兩個城市!」

「你們不懂吧?不懂我們有多強大!你們敢亂搞,我們就再丟一次!」

Live-streamer harasses people on a Japanese train before he gets confronted by someone who just isn’t having it. pic.twitter.com/dP1u6zHJtm