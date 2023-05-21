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「再炸廣島長崎」美直播主在日搗亂 韓裔美籍男霸氣制止

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「再炸廣島長崎」美直播主在日搗亂 韓裔美籍男霸氣制止

世界新聞網／即時報導
一名見義勇為的韓裔美籍乘客(右)，站出來制止直播主的胡鬧行為。(截自推特)
一名見義勇為的韓裔美籍乘客(右)，站出來制止直播主的胡鬧行為。(截自推特)

七大工業國集團（G7）峰會正在日本廣島進行，卻有網路直播主想蹭新聞熱點搗亂；日前一名韓裔美籍男子在東京電車上見義勇為，制止一名騷擾乘客的索馬利亞裔美國直播主，這名直播主不斷挑釁車上的日本人：「廣島！長崎！我們會再炸你們一次！」

這個網名為JohnnySomali的非裔直播主，在日本電車上反覆用英文騷擾乘客，對他們說：「你們為何偷襲珍珠港？」、「你知道廣島、長崎？你們知道我們做了什麼吧？我們毀了這兩個城市！」

「你們不懂吧？不懂我們有多強大！你們敢亂搞，我們就再丟一次！」

在這名直播主持續挑釁乘客時，另一名乘客走了過來，制止他的行為。

他問JohnnySomali來自哪裡，這位直播主回答：「美國。」

「你來自美國？我也是，」那位男子說。「你這樣很讓人討厭。」

JohnnySomali說：「你知道我們對你們幹了什麼…我們會再幹一次…廣島、長崎！」

「你覺得我是日本人嗎？」後者問。然後他告訴JohnnySomali他來自德州，是韓裔。

一名見義勇為的韓裔美籍乘客，站出來制止直播主的胡鬧行為。(截自推特)
一名見義勇為的韓裔美籍乘客，站出來制止直播主的胡鬧行為。(截自推特)

「那你就去一旁乖乖待著吧，老兄，我正在賺錢，好好欣賞我的直播，」JohnnySomali回答。「韓戰，你知道韓戰吧？知道我們對你們做了什麼吧？」

「我只是要你別騷擾別人。」韓裔男子說，「「你來自美國，為什麼你不成為美國好的代表？你這樣做只會讓美國丟臉。」

「我才不在乎美國呢，」JohnnySomali回答。「我只在乎我的錢。所以你坐下，混蛋。」

網名為JohnnySomali的美籍直播主，在日本電車上挑釁乘客，反覆提及二戰中...
網名為JohnnySomali的美籍直播主，在日本電車上挑釁乘客，反覆提及二戰中遭轟炸的廣島及長崎市。(截自推特)

「你這樣談論廣島和其他事情很無禮。這樣的內容很糟糕，」韓裔男子說，「你說你住在美國，美國接納了你，你卻用這種方式在Twitch上賺錢？」

這位直播主還提出一些荒謬的主張，他說，自己講這些話，是要幫助到廣島出席G7會議的拜登總統連任。

在這段影片被瘋傳後，JohnnySomali的帳號已被停權，影片也被檢舉下架。

韓裔 日本 G7

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